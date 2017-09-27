МИД Германии считает, что 280 символов в Twitter для немцев хватит на четыре слова

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Возможное увеличение длины сообщений Twitter до 280 символов означает для немцев, что они смогут теперь умещать в своих записях целых четыре слова. Такое мнение выразил в среду в своем Twitter МИД Германии.
В немецком языке есть практика совмещения нескольких понятий в одно слово, из-за чего длина лексической единицы может доходить до нескольких десятков символов.
"Твиттер думает ввести 280 символов! Или как говорят у нас в Германии: 4 слова", - говорится в сообщении, к которому прикреплен хэштег с примером одного из самых длинных слов в немецком языке - "Rindfleischetikettierungsberwachungsaufgabenbertragungsge setz"(63 символа), означающего "закон о распределении обязанностей по надзору за маркировкой говядины".
.@Twitter is considering #280characters! Or as we say in Germany: 4 words. #Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) 27 September 2017
Ранее сообщалось, что специалисты социальной сети Twitter испытывают новую функцию, которая позволит размещать в ней сообщения объемом 280 символов. В сообщении компании отмечалось, что многие пользователи Twitter испытывают неудобства в связи с наличием в настоящее время лимита в 140 знаков в сообщениях.