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Патриарх Кирилл освятил крест и купол храма у кадетского корпуса в Астраханской области

Общество
27 сентября, 20:02 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 27, сентября. /ТАСС

Предстоятель РПЦ подарил будущим казакам макеты атомной подводной лодки, самолета и электропоезда

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АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в среду крест и купол храма Донской иконы Божией Матери, который строится рядом с казачьим кадетским корпусом в селе Началово Астраханской области. Также он подарил будущим казакам макеты атомной подводной лодки, самолета и электропоезда, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора области.

"Для торжественной встречи с предстоятелем Русской православной церкви офицеры и кадеты выстроились в парадной форме на плацу. Патриарх Кирилл совершил чин освящения креста и купола строящегося храма, а также подарил воспитанникам казачьего кадетского корпуса макеты атомной подводной лодки, самолета и электропоезда", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, церковь Донской иконы Божией Матери будет представлять собой однокупольный храм площадью почти 500 кв. м. Его строительство ведется на народные пожертвования. Церковь, в которой расположится и духовно-просветительский центр, будет открыта для верующих села Началово и окрестных сел.

Казачий кадетский корпус имени атамана Ивана Бирюкова был официально открыт в 2014 году. В учебном заведении обучаются порядка 150 ребят с 5-го по 11-й классы. В регионе насчитывается около 4 тыс. казаков.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Астраханскую область проходил с 26 по 27 сентября в рамках празднования 300-летия Астраханской губернии. В ходе визита предстоятель РПЦ посетил ряд действующих и строящихся храмов Астраханской митрополии. Также в среду патриарх провел божественную литургию в честь праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня в одном из старейших храмов России - Успенском кафедральном соборе Астраханского Кремля.

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