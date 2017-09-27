Стивен Сигал назвал глупцами тех, кто верит во вмешательство России в выборы в США

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Получивший российское гражданство голливудский актер Стивен Сигал назвал глупцами всех тех, кто думает, что Россия могла повлиять на исход избирательной кампании в Соединенных Штатах. Об этом он заявил по видеомосту из Москвы в интервью британскому телеканалу ITV.

"Давайте говорить начистоту - все без исключения страны вовлечены в шпионаж - американцы шпионят, британцы шпионят, русские шпионят друг за другом. Однако любой, кто думает, что [президент России] Владимир Путин каким-то образом причастен к организации подстроенных выборов (в США), или что у русских даже существуют подобные технологии, тот глуп", - сказал Сигал. "Эта форма пропаганды на самом деле является путем отвлечения внимания, она делает так, чтобы люди в Соединенных Штатах на самом деле не видели, что происходит", - пояснил актер.

Сигал уверен, что русские и американцы на самом деле испытывают симпатию по отношению друг к другу. "Я думаю, что большинство людей в США и в России хотят нравиться друг другу. Мы нужны друг другу. Русские и американцы должны быть крепкими союзниками", - сказал актер, который в 2016 году получил российское гражданство.

О России и о Путине

Отвечая на вопрос о причинах, по которым он решил получить паспорт РФ, Сигал ответил: "Мой отец был русским, у меня есть много родственников в России, и я люблю Россию, страну, ее народ". "Есть миллионы американцев, обладающие двойным гражданством или гражданством сразу нескольких стран, это вовсе не необычная вещь", - добавил он.

Сигал рассказал и о своем опыте общения с российским президентом. "Я думаю, что он - один из величайших мировых лидеров, он великолепен, он имеет четкие мысли и является великим тактиком", - сказал актер.

Он сообщил, что его общение с Путиным не имеет ничего общего с политикой. "Наша дружба началась с восточных единоборств - это философия, которая заставляет погрузиться в историю тактики, историю мира, конфликтов и мира. У меня с ним на самом деле нет политических отношений, мы на самом деле говорим о восточных единоборствах, философии, людях, жизненных дилеммах и подобных вещах", - отметил актер.

Критика протестов в США

Сигал подверг жесткой критике позицию тех американских спортсменов, которые в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению отказались на этой неделе стоя слушать "Знамя, усыпанное звездами" - национальный гимн США. Вместо этого они преклонили колени в знак протеста.

"Я думаю, что это возмутительно, что это насмешка, что это отвратительно. Я уважаю американский флаг. Я сам бесчисленное количество раз рисковал жизнью за американский флаг, и я не согласен с подобным поведением", - сказал Сигал.