Посольство РФ находится в контакте с полицией Испании по задержанию в Марбелье 11 человек

МАДРИД, 27 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Посольство России в Испании находится в контакте с правоохранительными органами пиренейского королевства по вопросу задержания в провинции Малага 11 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в российском диппредставительстве.

"26 сентября в городе Марбелья в ходе проведенной сотрудниками гражданской гвардии Испании специальной операции было задержано 11 человек, - отметили в посольстве. - Стоит отметить, что среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства". Диппредставительством "были незамедлительно направлены в национальную полицию и гражданскую гвардию Испании официальные запросы с просьбой сообщить детали произошедшего, фамилии, имена и отчества задержанных, а также их гражданскую принадлежность".

"В настоящее время испанская сторона готовит ответы на запросы, - добавили в посольстве. - Со стороны задержанных или их родственников каких-либо обращений об оказании консульского содействия не поступало". "Находимся в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами, продолжаем отслеживать ситуацию", - заключили в диппредставительстве.

В среду гражданская гвардия Испании сообщила, что ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. По информации правоохранительных органов, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков в провинции Малага. Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, который, по версии испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем - "одним из самых крупных преступников в мире".

В ходе обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании за последние годы.