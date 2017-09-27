Посольство РФ находится в контакте с полицией Испании по задержанию в Марбелье 11 человек

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МАДРИД, 27 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Посольство России в Испании находится в контакте с правоохранительными органами пиренейского королевства по вопросу задержания в провинции Малага 11 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в российском диппредставительстве.
"26 сентября в городе Марбелья в ходе проведенной сотрудниками гражданской гвардии Испании специальной операции было задержано 11 человек, - отметили в посольстве. - Стоит отметить, что среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства". Диппредставительством "были незамедлительно направлены в национальную полицию и гражданскую гвардию Испании официальные запросы с просьбой сообщить детали произошедшего, фамилии, имена и отчества задержанных, а также их гражданскую принадлежность".
"В настоящее время испанская сторона готовит ответы на запросы, - добавили в посольстве. - Со стороны задержанных или их родственников каких-либо обращений об оказании консульского содействия не поступало". "Находимся в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами, продолжаем отслеживать ситуацию", - заключили в диппредставительстве.
В среду гражданская гвардия Испании сообщила, что ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. По информации правоохранительных органов, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков в провинции Малага. Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, который, по версии испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем - "одним из самых крупных преступников в мире".
В ходе обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании за последние годы.