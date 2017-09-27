Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ находится в контакте с полицией Испании по задержанию в Марбелье 11 человек

Общество
27 сентября, 21:38 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева

В списке задержанных оказались два человека, которые стоят на учете в консульском отделе российского посольства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 27 сентября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Посольство России в Испании находится в контакте с правоохранительными органами пиренейского королевства по вопросу задержания в провинции Малага 11 человек. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в российском диппредставительстве.

"26 сентября в городе Марбелья в ходе проведенной сотрудниками гражданской гвардии Испании специальной операции было задержано 11 человек, - отметили в посольстве. - Стоит отметить, что среди фамилий, фигурирующих в списке задержанных, две совпадают с данными лиц, которые стоят на учете в консульском отделе посольства". Диппредставительством "были незамедлительно направлены в национальную полицию и гражданскую гвардию Испании официальные запросы с просьбой сообщить детали произошедшего, фамилии, имена и отчества задержанных, а также их гражданскую принадлежность".

"В настоящее время испанская сторона готовит ответы на запросы, - добавили в посольстве. - Со стороны задержанных или их родственников каких-либо обращений об оказании консульского содействия не поступало". "Находимся в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами, продолжаем отслеживать ситуацию", - заключили в диппредставительстве.

В среду гражданская гвардия Испании сообщила, что ликвидировала две преступные группировки, связанные с отмыванием денежных средств. По информации правоохранительных органов, в ходе операции были задержаны 11 граждан России и проведены 18 обысков в провинции Малага. Среди задержанных числятся президент футбольного клуба "Марбелья" Александр Гринберг, а также Арнольд Тамм, который, по версии испанских правоохранительных органов, связан с Семеном Могилевичем - "одним из самых крупных преступников в мире".

В ходе обысков было изъято большое количество наличных средств, компьютерное оборудование, документы, огнестрельное оружие, был наложен арест на 23 транспортных средства. По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли отмыть около €30 млн в Испании за последние годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар на складах в Винницкой области уничтожил боеприпасов на $800 млн
2
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
3
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
6
Новак: продажа газа из России Европе на востоке Украины нецелесообразна
7
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама