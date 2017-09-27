Рейс "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву задерживается до 28 сентября

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву, который должен был вылететь в 20:50 мск 26 сентября, вновь задерживается до 01:00 мск 28 сентября, сообщил в среду ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

"ВИМ-Авиа" 25 сентября остановила выполнение всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами авиакомпании.

"Вновь задержка рейса "ВИМ-Авиа". Пассажиры, это 200 человек, ожидают вылета в Москву из Симферополя еще со вчерашнего дня [26 сентября], это уже сутки. Еще около 270 пассажиров регистрируется на новый рейс, но он опять задерживается. Самолет из Москвы пока не прибыл в Симферополь", - сказал Лаптев.

Он добавил, что для пассажиров созданы необходимые условия, им выделен специальный зал в одном из терминалов, они обеспечены горячим питанием.

Накануне рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" по маршруту Симферополь - Москва вылетел из крымского аэропорта с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов авиакомпании, которая осуществляет перелеты из Симферополя в Москву и обратно один раз в сутки.