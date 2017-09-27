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Ирландия направит на фестиваль молодежи в Сочи многонациональную делегацию

Общество
27 сентября, 21:53 UTC+3 ДУБЛИН /Корр. ТАСС, Владимир Зибров

Делегация состоит из 14 участников в возрасте от 18 до 35 лет

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ДУБЛИН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Зибров/. Ирландия будет представлена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в России небольшой, но многонациональной делегацией. Об этом сообщила ТАСС председатель местного подготовительного комитета Александра Швыдченко.

"Делегация полностью сформирована, в ней 14 человек. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Помимо ирландских ребят, в ней также русские, эстонцы, латвийцы. В некотором смысле наша команда является Ирландией в миниатюре - небольшой, но многонациональной, разносторонней и энергичной", - отметила она.

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"Мы дважды собирались, чтобы ближе познакомиться и обсудить предстоящий форум, - продолжила Швыдченко. - Кто-то приехал из Корка, кто-то из Голуэя, есть две девочки-ирландки, которые учатся в России. Интерес к этому мероприятию огромен".

Делегация, по словам главы подготовительного комитета, пока не определилась, какие именно темы она намерена предложить для обсуждения на форуме. "Перед отъездом мы еще раз встретимся, в соцсетях у нас тоже идет активное общение, - рассказала Швыдченко. - Кого-то интересуют интернет-технологии, кого-то - экономика, дизайн. Общим знаменателем пока служит просто интерес к России и к общению с людьми со всего мира, к региональным программам, которые позволят участникам познакомиться с различными российскими городами".

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили более чем из 180 стран.

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