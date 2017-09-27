Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав: нотариальная доверенность от пациента на получение обезболивающих не нужна

Общество
27 сентября, 22:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В ведомстве уточнили, что если в доверенности не указан срок ее действия, она может использоваться в течение трех лет с момента подписания

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нотариально заверенная доверенность для родственников и законных представителей, получающих по рецепту обезболивающие для пациента, не нужна, пояснили в среду в пресс-службе Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация, что в связи с новыми правилами отпуска наркотических и психотропных лекарств, вступившими в силу 22 сентября, получение обезболивающих может усложниться. В некоторых регионах были жалобы на то, что аптечные организации требуют нотариально заверенную доверенность от пациента в случае, если препарат по его рецепту получает родственник.

"В отношении доверенности от пациента на получение наркотических и психотропных лекарственные препаратов отмечаем, что она оформляется в простой письменной форме (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации) и может быть нотариально удостоверена по желанию пациента или при невозможности им написать доверенность (статьи 163 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации)", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что если в доверенности не указан срок ее действия, то она сохраняется действительной в течение трех лет с момента подписания.

На получение наркотических и психотропных лекарственных препаратов имеют право "пациенты, которым выписаны указанные лекарственные препараты; их законные представители (если пациентами являются несовершеннолетние или недееспособные)".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
3
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама