Минздрав: нотариальная доверенность от пациента на получение обезболивающих не нужна

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Нотариально заверенная доверенность для родственников и законных представителей, получающих по рецепту обезболивающие для пациента, не нужна, пояснили в среду в пресс-службе Минздрава.

Ранее в СМИ появилась информация, что в связи с новыми правилами отпуска наркотических и психотропных лекарств, вступившими в силу 22 сентября, получение обезболивающих может усложниться. В некоторых регионах были жалобы на то, что аптечные организации требуют нотариально заверенную доверенность от пациента в случае, если препарат по его рецепту получает родственник.

"В отношении доверенности от пациента на получение наркотических и психотропных лекарственные препаратов отмечаем, что она оформляется в простой письменной форме (статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации) и может быть нотариально удостоверена по желанию пациента или при невозможности им написать доверенность (статьи 163 и 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации)", - сообщили в Минздраве.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что если в доверенности не указан срок ее действия, то она сохраняется действительной в течение трех лет с момента подписания.

На получение наркотических и психотропных лекарственных препаратов имеют право "пациенты, которым выписаны указанные лекарственные препараты; их законные представители (если пациентами являются несовершеннолетние или недееспособные)".