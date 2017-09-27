Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Копию письма Колумба об открытии Америки продали за $751,5 тыс.

Общество
27 сентября, 22:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В торговом доме Bonhams отметили, что еще ни одно письмо Христофора Колумба не продавалось на аукционах в мире за такую высокую цену

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Редкая копия письма Христофора Колумба (1451-1506) об открытии Америки, сопровождаемая иллюстрациями, продана на аукционе в США за $751,5 тыс. Это рекордно высокая сумма выручки от продажи на торгах таких лотов, сообщила в среду корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы торгового дома Bonhams в Нью-Йорке Ким Сун Хи.

"Наш торговый дом провел 26 сентября аукцион древних книг и манускриптов, часть которых была посвящена путешествиям и открытиям новых земель. Безусловным топом торгов стала копия письма Христофора Колумба об открытии Америки. Этот раритет с шестью иллюстрациями был приобретен за $751,5 тыс. Еще ни одно письмо Колумба не продавалось на аукционах в мире за такую высокую цену", - уточнила она.

Смотрите также

СМИ: США вернули Италии украденный экземпляр письма Христофора Колумба

ЮНЕСКО начинает масштабную операцию по поиску затонувшего корабля Христофора Колумба

NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу

В письме содержится ссылка на короля Фердинанда Арагонского (1452-1516), который, заключив династический брак с королевой Кастилии и Леона Изабеллой I, положил начало объединению Испании в единое государство. Само послание адресовано главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу и переведено с испанского языка на латынь Леонардо ди Коско. На одной иллюстрации изображен сам мореплаватель, спускающийся с борта галеона на шлюпку перед высадкой на остров Испана, на берегу которого собрались аборигены. Вторая представляет собой карту части Америки с кораблями Колумба между островов Фернанда, Испана, Изабелла, Салуаторе и Консепсьон Мария. На других иллюстрациях изображены герб Испании, один из кораблей мореплавателя и портрет короля Фердинанда.

Согласно данным Bonhams, в 1493 году письмо Христофора Колумба было издано не менее 12 раз в Испании, Италии, Франции, Швейцарии и Нидерландах, в 1494-1497 годах - еще шесть раз. Первое издание было напечатано в Барселоне в 1493 году, а первое иллюстрированное издание - в Базеле в том же году. Образец, проданный в Нью-Йорке в среду, относится ко второму иллюстрированному изданию в Базеле и датирован 21 апреля 1494 года. За последние 80 лет на аукционах в мире выставлялись только четыре экземпляра этого издания.

Эксперты Bonhams смогли установить четырех человек, которые на разных этапах владели данной копией письма Колумба. В том числе это были банкир и филантроп Джозеф Дрексель (1883-1888), его родственница Люси Уортон Дрексель (1841-1912), коллекционер Буа Пенроуз (1900-1976).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Италия Франция Испания Швейцария Нидерланды
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
2
В столице Аргентины появилась площадь, названная в честь России
5
Россияне и швейцарцы почтили в Андерматте память сподвижников Суворова
8
Меланья Трамп сажала овощи в саду Белого дома с детьми из вашингтонских школ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Александр Емельяненко победил нокаутом в своем первом бою за три года
2
Таксопарк предлагал потерпевшей пассажирке "Яндекс.Такси" урегулировать спор мирно
3
Собственник "ВИМ-Авиа" заявил о готовности продать компанию за рубль
4
Общая кредиторская задолженность "ВИМ-Авиа" составляет 7 млрд рублей
5
Путин раскритиковал Соколова и Дворковича из-за ситуации с "ВИМ-Авиа"
6
Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама