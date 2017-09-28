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Смертность населения в РФ снизилась на 2,5% в 2017 году

Общество
28 сентября, 1:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Особенно значимо, по данным Минздрава, сократилась смертность от туберкулеза (на 17,7%), болезней органов дыхания (на 10%), органов пищеварения (на 4,5%) и системы кровообращения (на 3,7%)

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Смертность населения в России за восемь месяцев 2017 года снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в четверг в Министерстве здравоохранения РФ.

"За восемь месяцев текущего года, по данным Росстата, смертность населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 2,5% и составила 12,7 случаев на 1000 населения (восемь месяцев 2016 года - 13,0). Это означает, что за восемь месяцев 2017 года удалось сохранить на 31,2 тыс. человеческих жизней больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Министерством зафиксировано снижение смертности от всех основных причин, особенно значимо снизилась смертность от туберкулеза (на 17,7%), болезней органов дыхания (на 10%), органов пищеварения (на 4,5%) и системы кровообращения (на 3,7%). Кроме того, на 3% отмечается и снижение смертности от новообразований. Что касается смертности от внешних причин, то этот показатель снизился на 10,6%.

"На протяжении текущего года удерживается исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за восемь месяцев снизилась на 12%, составив 5,3 на 1 000 родившихся живыми (восемь месяцев 2016 года - 6,0)", - также сообщили в Минздраве.

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