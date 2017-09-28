На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

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МЕХИКО, 28 сентября. /ТАСС/. Необычное погодное явление было зафиксировано в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. В городе Тампико, расположенном недалеко от побережья Мексиканского залива, из дождевого облака вместе с каплями воды выпали рыбы. Об этом сообщило в среду Управление гражданской обороны региона.
"Любопытный случай в Тампико, в районе Ломас-де-Росалес прошел легкий дождь, во время которого небольшие рыбы буквально упали с неба", - говорится в сообщении Управления, размещенном на его странице в Facebook.. Там же были опубликованы два снимка с рыбой.