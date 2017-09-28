Колонна МЧС России с гуманитарной помощью отправилась в Донбасс

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 69-ю автоколонну с гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"69-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы", - сказал собеседник агентства. Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди них - детские продуктовые наборы, медикаменты и медицинское имущество.

В пути колонна разделится на две: одна проследует к государственной границе на пункт пропуска "Донецк", вторая - "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут таможенный досмотр. После этого они проследуют в Донецк и Луганск.

"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", - рассказали в МЧС. Также в состав колонны входят медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса направляется с августа 2014 года. За это время 68 колонн МЧС России доставили в Донецкую и Луганскую области более 70 тыс. тонн гуманитарных грузов.