WSJ: в США расследуют отставку юриста PepsiCo, выявлявшую нарушения в "Вимм-Билль-Данне"

Умер основатель журнала Playboy Хью ХефнерОбщество 28 сентября, 6:31
Без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в столичном регионеМосква 28 сентября, 6:02
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадкуЭкономика и бизнес 28 сентября, 5:34
Постпред Сирии при ООН: США не дают сирийским войскам освободить Дейр-эз-ЗорМеждународная панорама 28 сентября, 5:26
Шайба и передача Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Баффало" в предсезонном матче НХЛСпорт 28 сентября, 4:56
Смоллинг: МЮ сыграл лучший первый тайм в сезоне в матче с ЦСКАСпорт 28 сентября, 4:09
Цукерберг отверг критику Трампа, обвинившего Facebook в сговоре против негоМеждународная панорама 28 сентября, 4:07
Правительство Японии приняло решение распустить нижнюю палату парламентаМеждународная панорама 28 сентября, 3:57
СМИ: третья за год катастрофа с боеприпасами на Украине приведет к серьезным последствиямПроисшествия 28 сентября, 3:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование обстоятельств увольнения главного юрисконсульта американской корпорации PepsiCo Мауры Смит, от которой могли избавиться из мести за тщательное разбирательство предполагаемых злоупотреблений в российской компании "Вимм-Билль-Данн" (входит в PepsiCo). Об этом сообщила в среду со ссылкой на собственные источники газета The Wall Street Journal (WSJ).
Смит занимала пост главного юрисконсульта PepsiCo с мая 2011 по июнь 2012 года, ее отставка была официально преподнесена как уход по собственному желанию для поиска более выгодных предложений. Американке были выделены отступные за досрочное расторжение трудового договора в размере около $6 млн.
По данным источников издания, на самом деле Смит настроила против себя руководство PepsiCo тем, что слишком рьяно вела внутреннее дознание о нарушениях в "Вимм-Билль-Данне", которую американская корпорация приобрела за порядка $5 млрд в 2011 году.
Согласно данным WSJ, 61-летняя юрист была в августе вызвана в Комиссию по ценным бумагам и биржам для дачи показаний и встретилась с федеральными адвокатами. Они ведут более масштабную проверку с целью выяснить, принуждали ли крупнейшие американские компании своих сотрудников замалчивать факты корпоративных злоупотреблений.
Отправной точкой событий стал август 2011 года, когда некий сотрудник "Вимм-Билль-Данна" (торговые марки "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Агуша", "Ламбер", "Имунеле", "Кубанская буренка", "Чудо" и другие) анонимно поставил PepsiCo в известность о недостаче в размере $3 млн в квартальном отчете российской компании, которая, по его словам, была скрыта менеджерами путем внесения ложных сведений в статью расходов.
После этого американцы наняли юристов фирмы Gibson, Dunn & Crutcher, которые выявили в деятельности "Вимм-Билль-Данна" массу таких нарушений, как хищения, незаконные сделки с землей и подарки должностным лицам, например, передачу седана Audi A8 в безвозмездное пользование некоему губернатору.
Юристы Gibson, Dunn & Crutcher пришли к заключению, что речь идет о потенциальном нарушении правил финансовой отчетности, но не о грубейших нарушениях антикоррупционного законодательства США. Смит попыталась подготовить более жесткий отчет с указанием фамилий и должностей руководителей, которые, по ее мнению, игнорировали злоупотребления и привлекла для этого сотрудников юридической фирмы.
Однако дело быстро замяли, когда о нем узнал главный финансист PepsiCo Хью Джонстон. Смит так и не завершила докладную записку руководству корпорации и уволилась 15 июня 2012 года.
"PepsiCo не была замешана ни в каком отмщении, любые утверждения об обратном не соответствуют истине. Компания сотрудничает с комиссией, которая ведет расследование", - приводит газета заявление, полученное от американской корпорации.
Последняя отрицает, что отставка Смит была связана с "каким-либо спором или разногласиями", касавшимися внутреннего дознания в "Вимм-Билль-Данне".