WSJ: в США расследуют отставку юриста PepsiCo, выявлявшую нарушения в "Вимм-Билль-Данне"

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование обстоятельств увольнения главного юрисконсульта американской корпорации PepsiCo Мауры Смит, от которой могли избавиться из мести за тщательное разбирательство предполагаемых злоупотреблений в российской компании "Вимм-Билль-Данн" (входит в PepsiCo). Об этом сообщила в среду со ссылкой на собственные источники газета The Wall Street Journal (WSJ).

Отставка ли?

Смит занимала пост главного юрисконсульта PepsiCo с мая 2011 по июнь 2012 года, ее отставка была официально преподнесена как уход по собственному желанию для поиска более выгодных предложений. Американке были выделены отступные за досрочное расторжение трудового договора в размере около $6 млн.

По данным источников издания, на самом деле Смит настроила против себя руководство PepsiCo тем, что слишком рьяно вела внутреннее дознание о нарушениях в "Вимм-Билль-Данне", которую американская корпорация приобрела за порядка $5 млрд в 2011 году.

Согласно данным WSJ, 61-летняя юрист была в августе вызвана в Комиссию по ценным бумагам и биржам для дачи показаний и встретилась с федеральными адвокатами. Они ведут более масштабную проверку с целью выяснить, принуждали ли крупнейшие американские компании своих сотрудников замалчивать факты корпоративных злоупотреблений.

Сигнал анонима

Отправной точкой событий стал август 2011 года, когда некий сотрудник "Вимм-Билль-Данна" (торговые марки "Домик в деревне", "Веселый молочник", "Агуша", "Ламбер", "Имунеле", "Кубанская буренка", "Чудо" и другие) анонимно поставил PepsiCo в известность о недостаче в размере $3 млн в квартальном отчете российской компании, которая, по его словам, была скрыта менеджерами путем внесения ложных сведений в статью расходов.

После этого американцы наняли юристов фирмы Gibson, Dunn & Crutcher, которые выявили в деятельности "Вимм-Билль-Данна" массу таких нарушений, как хищения, незаконные сделки с землей и подарки должностным лицам, например, передачу седана Audi A8 в безвозмездное пользование некоему губернатору.

Юристы Gibson, Dunn & Crutcher пришли к заключению, что речь идет о потенциальном нарушении правил финансовой отчетности, но не о грубейших нарушениях антикоррупционного законодательства США. Смит попыталась подготовить более жесткий отчет с указанием фамилий и должностей руководителей, которые, по ее мнению, игнорировали злоупотребления и привлекла для этого сотрудников юридической фирмы.

Однако дело быстро замяли, когда о нем узнал главный финансист PepsiCo Хью Джонстон. Смит так и не завершила докладную записку руководству корпорации и уволилась 15 июня 2012 года.

PepsiCo отрицает

"PepsiCo не была замешана ни в каком отмщении, любые утверждения об обратном не соответствуют истине. Компания сотрудничает с комиссией, которая ведет расследование", - приводит газета заявление, полученное от американской корпорации.

Последняя отрицает, что отставка Смит была связана с "каким-либо спором или разногласиями", касавшимися внутреннего дознания в "Вимм-Билль-Данне".