Умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни. Соответствующее сообщение было размещено в среду на странице издания в Twitter.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

"Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - говорится в тексте.

Playboy был основан в 1953 году и считается одним из самых популярных в мире мужских журналов. Он издается более чем в 30 странах, в том числе в России.