Копия письма Христофора Колумба продана в Нью-Йорке за $751,5 тысяч

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Редкая копия письма Христофора Колумба (1451-1506 гг.) об открытии Америки, сопровождаемая иллюстрациями, продана на аукционе в США за $751,5 тыс. Это рекордно высокая сумма выручки от продажи на торгах таких лотов, сообщила в среду корреспонденту ТАСС начальник пресс-службы торгового дома Bonhams в Нью-Йорке Ким Сун Хи.

"Наш торговый дом провел 26 сентября аукцион древних книг и манускриптов, часть которых была посвящена путешествиям и открытиям новых земель. Безусловным топом торгов стала копия письма Христофора Колумба об открытии Америки. Этот раритет с шестью иллюстрациями был приобретен за $751,5 тыс. Еще ни одно письмо Колумба не продавалось на аукционах в мире за такую высокую цену", - уточнила Ким Сун Хи.

В письме содержится ссылка на короля Фердинанда Арагонского (1452-1516), который, заключив династический брак с королевой Кастилии и Леона Изабеллой I, положил начало объединению Испании в единое государство. Само послание адресовано главному казначею Арагона Габриэлю Санчесу и переведено с испанского языка на латынь Леонардо ди Коско. На одной иллюстрации изображен сам мореплаватель, спускающийся с борта галеона на шлюпку перед высадкой на остров Испана, на берегу которого собрались аборигены. Вторая представляет собой карту части Америки с кораблями Колумба между островов Фернанда, Испана, Изабелла, Салуаторе и Консепсьон Мария. На других иллюстрациях изображены герб Испании, один из кораблей мореплавателя и портрет короля Фердинанда.

В письме содержится и характерная ошибка, обусловленная тем, что сам путешественник считал, что открытые им острова расположены в Индийском, а не Атлантическом океане. Имеется и примечание о том, что генуэзец увидел эти острова через восемь месяцев после того, как "был послан на их поиски под покровительством и на средства непобедимейшего Фердинанда, короля Испании".

Согласно данным Bonhams, в 1493 году письмо Христофора Колумба было отпечатано не менее 12 раз в Испании, Италии, Франции, Швейцарии и Нидерландах, в 1494-1497 годах - еще шесть раз. Первые такие экземпляры появились в Барселоне в 1493 году, а первое иллюстрированное издание - в Базеле в том же году. Образец, проданный в Нью-Йорке в среду, относится именно к этой серии и датирован 21 апреля 1494 года. За последние 80 лет на аукционах в мире выставлялись только четыре подобных экземпляра.

Аукционный дом обращает внимание на то, что до наших дней в мире сохранилось не более 80 экземпляров всех изданий этого письма Колумба. Например, от первого, вышедшего в Базеле, осталась только одна полная копия, которая хранится в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

Эксперты Bonhams смогли установить четырех человек, которые на разных этапах владели данной копией письма мореплавателя. В их числе были банкир и филантроп Джозеф Дрексель (1883-1888), его родственница Люси Уортон Дрексель (1841-1912), коллекционер Буа Пенроуз (1900-1976).

Мореплаватель Христофор Колумб на каравеллах "Нинья" и "Пинта", а также на флагманском корабле - трехмачтовой каракке "Санта-Мария" - 12 октября 1492 года достиг Багамских островов и открыл для европейцев Новый Свет. Впоследствии он совершил еще три плавания в Америку, последнее - в 1502-1504 годах.