Рейс "ВИМ-Авиа" из Симферополя вылетел ночью в Москву

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября./ТАСС/. Самолет авиакомпании "ВИМ-Авиа" из Симферополя в Москву, который должен был вылететь в 20:50 26 сентября 2017 года, вылетел в 00:24 28 сентября, сообщил в четверг ТАСС представитель симферопольского аэропорта Игорь Лаптев.

"Самолет вылетел ночью в 00:24, на борту 220 пассажиров. Еще 164 пассажира зарегистрированы на рейс в 20:50, который вылетит сегодня. Пока ожидаем прибытия в Симферополь по расписанию", - сказал собеседник агентства.

Для пассажиров созданы необходимые условия, им выделен специальный зал в одном из терминалов, они обеспечены горячим питанием.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" Симферополь - Москва во вторник был отправлен с задержкой более 20 часов. Ожидались и последующие задержки рейсов этой авиакомпании, которая осуществляет перелеты из Симферополя в Москву и обратно один раз в сутки.