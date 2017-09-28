Путин поздравил работников атомной промышленности с профессиональным праздником

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником - Днем работника атомной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Мы по праву гордимся историей отечественной атомной промышленности, многими поколениями ученых и специалистов. Благодаря их напряженному творческому труду, высочайшей компетентности и преданности делу - был заложен мощный потенциал отрасли, обеспечено лидерство нашей страны в сфере использования мирного атома", - говорится, в частности, в телеграмме.
Президент подчеркнул, что сегодня атомная промышленность играет важную роль в укреплении энергобезопасности и обороноспособности государства, вносит значимый вклад в освоение арктических территорий и космоса, развитие фундаментальной и прикладной науки, высокотехнологичной медицины.
"Убежден, что вы и впредь будете приумножать замечательные профессиональные традиции, эффективно работать во благо России и ее граждан", - добавил Путин.