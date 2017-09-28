Основатель бразильского благотворительного проекта выдвинут на Нобелевскую премию мира

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильский предприниматель Луис Габриэл Тьягу, который в последние годы посвятил свою деятельность помощи малоимущим, выдвинут кандидатом на получение Нобелевской премии мира в 2018 году. Об этом сообщила в среду газета Globo.

39-летний Тьягу является основателем благотворительного проекта Pontinho de Luz. Число зарегистрированных участников этой инициативы на данный момент составляет около 35 тыс. человек. Среди проводимых мероприятий - раздача еды малоимущим семьям, а также посещение больниц, детских домов и приютов для престарелых. На постоянной основе Pontinho de Luz помогает 90 семьям в штатах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

"Я хочу, чтобы люди сегодня больше не испытывали голода, чтобы дома у них всегда была еда. Пока существует голод, мы будем продолжать работать. Но самая страшная нищета связана не с отсутствием финансов, а с отсутствием любви. Иногда людям просто нужно, чтобы их обняли, и это мы тоже делаем", - сказал Тьягу.

По его словам, за последние семь лет в рамках проекта малоимущие семьи получили более 500 тонн бесплатной еды. Что такое нужда, Тьягу сам знает не понаслышке - в 16 лет он торговал кофе в центре Рио-де-Жанейро, чтобы скопить деньги на обучение. Перед тем, как принять новых участников в свой проект, бразильский предприниматель проводит обучение претендентов. Желающих так много, что записываться на эти курсы нужно как минимум за полтора месяца.

Документы, необходимые для выдвижения Тьягу на престижную награду, были направлены в Нобелевский комитет адвокатом Селиу Сэлли ди Оливейра Лимой. Он преподает право в Университете Эстасио де Са в штате Рио-де-Жанейро. Дело в том, что круг людей, обладающих правом представить своих кандидатов на премию, достаточно широк. Среди них - бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии, а также бывшие консультанты комитета.

Как вручается Нобелевская премия мира

Премия мира, в соответствии с завещанием шведского химика Альфреда Нобеля (1833-1896), присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". Как и остальные нобелевские награды, она вручается в годовщину смерти ученого, который скончался 10 декабря 1896 года. При этом, согласно последней воле Нобеля, премия мира, в отличие от четырех остальных наград, официально носящих его имя, присваивается не в Стокгольме, а в Осло.

В своем завещании ученый указал также, что решения о присуждении награды должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых норвежским парламентом. В него по традиции входят заслуженные деятели норвежской политики и бывшие главы партий. Никто из граждан Бразилии никогда не становился обладателем награды.