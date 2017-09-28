В Новгородской области школьники впервые стали слушателями Малой академии госуправления

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Старшеклассники из Великого Новгорода впервые зачислены в Малую академию государственного управления. До этого слушателями курсов могли стать только студенты старших курсов вузов, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Новгородской области.

"В этом году среди 93 студентов Малой академии впервые набраны восемь школьников из Великого Новгорода. При поступлении учитывались их успеваемость, участие в общественной и научной жизни, организаторские способности", - рассказал ТАСС директор академии Владимир Шульцев.

Он добавил, что одно из направлений работы Академии - это закрепление в регионе талантливой молодежи.

Вместе со школьниками право на обучение в академии впервые получили 12 студентов колледжей и техникумов. Слушатели учебного заведения в течение года услышат лекции педагогов и практиков по социально-экономическим, политическим и молодежным направлениям.

Малая академия государственного управления создана в 2015 году при поддержке правительства региона и главного федерального инспектора по Новгородской области. Она готовит управленческий кадровый резерв для органов власти, предприятий и организаций. За время работы академия выпустила 100 специалистов.