В Новгородской области школьники впервые стали слушателями Малой академии госуправления

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Старшеклассники из Великого Новгорода впервые зачислены в Малую академию государственного управления. До этого слушателями курсов могли стать только студенты старших курсов вузов, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Новгородской области.
"В этом году среди 93 студентов Малой академии впервые набраны восемь школьников из Великого Новгорода. При поступлении учитывались их успеваемость, участие в общественной и научной жизни, организаторские способности", - рассказал ТАСС директор академии Владимир Шульцев.
Он добавил, что одно из направлений работы Академии - это закрепление в регионе талантливой молодежи.
Вместе со школьниками право на обучение в академии впервые получили 12 студентов колледжей и техникумов. Слушатели учебного заведения в течение года услышат лекции педагогов и практиков по социально-экономическим, политическим и молодежным направлениям.
Малая академия государственного управления создана в 2015 году при поддержке правительства региона и главного федерального инспектора по Новгородской области. Она готовит управленческий кадровый резерв для органов власти, предприятий и организаций. За время работы академия выпустила 100 специалистов.