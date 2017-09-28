Чайка поздравил прокуратуру Иркутской области с 80-летием

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генпрокурор РФ Юрий Чайка поздравил с 80-летием прокуратуру Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, Чайка принял участие в торжественном заседании, посвященном юбилею.

"Поздравляя коллег со знаменательной датой, Генпрокурор РФ отметил, что коллектив прокуратуры Иркутской области по праву гордится своими богатыми традициями, добрыми делами и профессиональным кадровым составом. Главным результатом их многолетней работы Юрий Чайка считает восстановленные права сотен тысяч граждан, в основном жителей региона", - сообщили в надзорном ведомстве.

Чайка выразил признательность ветеранам Иркутской прокуратуры, на чей опыт опираются молодые сотрудники. Как отметили в ГП, именно прокуратуру Иркутской области называют кузницей наиболее профессионально подготовленных кадров. "Ее выходцы востребованы почти во всех регионах страны, отличаясь крепким сибирским характером, трудолюбием, силой воли, прямотой и высокой порядочностью", - добавили в пресс-службе.