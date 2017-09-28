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Спасатели эвакуировали шестерых рыбаков со сломанного катера на Амуре под Комсомольском

Общество
28 сентября, 10:13 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК КОМСОМОЛЬСК 28, сентября. /ТАСС

Рыбаки самостоятельно вызвали спасателей, когда их судно заглохло

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КОМСОМОЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Спасательная операция по эвакуации шести рыбаков с аварийного катера на Амуре успешно завершилась в Комсомольском районе Хабаровского края, медицинская помощь эвакуированным не потребовалась. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО).

"Из Комсомольска-на-Амуре к терпящим бедствие выдвинулись спасатели Хабаровского филиала ДВРПСО МЧС России. На Амуре штормило, поэтому в непростых погодных условиях спасателям пришлось проводить операцию по эвакуации шести рыбаков и буксировке аварийного судна. Медицинская помощь пострадавшим не потребовалась, а вот горячий чай продрогшим рыбакам был очень кстати", - рассказали в пресс-службе.

В ДВРПСО уточнили, что рыбаки 26 сентября отправились на катере из села Нижняя Тамбовка на промысел. 27 сентября в районе села Бичи их маломерное судно заглохло. Рыбаки оказались на левом берегу реки. Когда поняли, что сами не смогут выбраться, а приближалась холодная ночь, набрали по телефону номер "112".

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