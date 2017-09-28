В МВД считают стабильной ситуацию с мигрантами в России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ситуация с миграцией в России стабильна, в среднем в стране находится около 10 млн мигрантов, сообщил в четверг замглавы МВД Игорь Зубов в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

"За восемь месяцев текущего года в страну въехало 12,6 млн иностранных граждан, а выехало 10,3 млн человек. Миграционные потоки снижаются. Постоянно на нашей территории находятся около 10 млн мигрантов - люди, которые приезжают сюда на заработки, учебу, которые пытаются осесть с различным статусом, и люди, не имеющие никакого статуса", - сказал Зубов.

По словам Зубова, миграционный кризис в целом в мире - это новый этап великого переселения народов. "Сегодня миграционные проблемы приняли особое звучание. Если мы возьмем миграционный кризис, который наблюдается в Европе и США, то речь идет не о миграционном кризисе как таковом, а о новом этапе великого переселения народов", - сказал замминистра.

Зубов подчеркнул, что европейская система безопасности оказалась неспособной обеспечить национальный суверенитет европейского сообщества. По его словам, со стороны европейских стран нет претензий к России как к транзитеру мигрантов на территорию стран Европы. "Россия слабо, но выступила в качестве страны-транзитера мигрантов в Европу, но мы эту ситуацию с европейцами урегулировали, сейчас к нам претензий нет", - отметил он.

"Наши миграционные процессы по общему объему существенно больше, мы ситуацию в целом удерживаем, и на сегодня можем охарактеризовать ее как стабильную", - подчеркнул замглавы МВД.

В свою очередь начальник Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольга Кириллова сообщила, что МВД предлагает организовать проведение фотографирования и дактилоскопии мигрантов на границе России.

"МВД создает огромный ресурс, пользуется базами данных коллег из ближнего и дальнего зарубежья. Но мы сначала всех впускаем, а потом начинаем всех отлавливать. На мой взгляд, процесс фотографирования и дактилоскопии логично было бы вынести на границу", - сказала Кириллова в ходе заседания комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

По ее словам, вопрос о том, кто будет проводить эти процедуры, требует обсуждения. "Может быть, погранслужба или пункты миграционного контроля. Нужно обсуждать, но, наверное, любой теракт обойдется дороже, чем оборудование границ", - подчеркнула Кириллова.

Кроме того, Ольга Кириллова отметила, что МВД обеспокоено состоянием центров по временному содержанию иностранных граждан в регионах.

"Нам досталась проблема специальных учреждений по временному содержанию иностранных граждан. Это беда, очень много неприспособленных помещений", - сказала Кириллова.

По ее словам, ситуация по этому вопросу в Москве лучше, чем в регионах. "В свое время была задача субъектам создать, они с неохотой это делали, но благодаря административному ресурсу кое-как что-то сделали. В Москве центры временного содержания граждан похожи на тюрьму, как говорят, но при этом все условия для человека, который ограничен в передвижении, созданы. В других регионах денег на это нет", - сказала начальник ГУВМ.