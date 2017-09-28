Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фонд ОНФ "Правда и справедливость" начал прием заявок на конкурс журналистских работ

Общество
28 сентября, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Работы будут приниматься до 12 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", учредителем которого является Общероссийский народный фронт (ОНФ), начал прием работ на четвертый Всероссийский конкурс для региональных журналистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Работы на конкурс фонда ОНФ "Правда и справедливость" будут приниматься до 12 ноября 2017 года. Традиционно в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях", - отмечается в сообщении.

"В этом году представлено рекордное количество конкурсных тематик - 13. Это вопросы коррупции и расточительства в области государственных и муниципальных закупок, качества услуг ЖКХ, тарифообразования, деятельности управляющих компаний, качества дорог и формирования комфортной городской среды", - указали в пресс- службе.

В ОНФ уточнили, что особое внимание также будет уделено вопросам экологии, создания "зеленых щитов" вокруг городов, качества оказания услуг в поликлиниках, проблемам питания в дошкольных и школьных учебных заведениях. Кроме того, будут приниматься различные работы по молодежной тематике, "вопросам трудоустройства студентов, волонтерства и добровольчества", отмечается в документе.

Фонд поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" был создан по итогам медиафорума ОНФ, прошедшего в Санкт-Петербурге в апреле 2014 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
2
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
3
СК задержал генерального директора и главного бухгалтера "ВИМ-Авиа"
4
Источник: владельца "ВИМ-Авиа" вызвали на допрос по делу о мошенничестве
5
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
6
Автоматика отключила от сети второй энергоблок Южно-Украинской АЭС
7
Суд в Москве арестовал заочно информатора WADA Родченкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама