Фонд ОНФ "Правда и справедливость" начал прием заявок на конкурс журналистских работ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Фонд поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", учредителем которого является Общероссийский народный фронт (ОНФ), начал прием работ на четвертый Всероссийский конкурс для региональных журналистов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Работы на конкурс фонда ОНФ "Правда и справедливость" будут приниматься до 12 ноября 2017 года. Традиционно в конкурсе рассматриваются работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, а также посты в социальных сетях", - отмечается в сообщении.

"В этом году представлено рекордное количество конкурсных тематик - 13. Это вопросы коррупции и расточительства в области государственных и муниципальных закупок, качества услуг ЖКХ, тарифообразования, деятельности управляющих компаний, качества дорог и формирования комфортной городской среды", - указали в пресс- службе.

В ОНФ уточнили, что особое внимание также будет уделено вопросам экологии, создания "зеленых щитов" вокруг городов, качества оказания услуг в поликлиниках, проблемам питания в дошкольных и школьных учебных заведениях. Кроме того, будут приниматься различные работы по молодежной тематике, "вопросам трудоустройства студентов, волонтерства и добровольчества", отмечается в документе.

Фонд поддержки независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость" был создан по итогам медиафорума ОНФ, прошедшего в Санкт-Петербурге в апреле 2014 года.