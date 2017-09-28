Сокровище Кавказа: есть ли шанс сохранить уникальную минеральную воду "Ессентуки"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минеральная вода "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" известна своими лечебными и общеоздоровительными свойствами. Она помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе гастрита и язвы, оказывает положительное влияние на организм в целом. Однако в настоящее время "Ессентуки", по мнению опрошенных ТАСС экспертов, находятся если не под угрозой исчезновения, то близки к утрате своих полезных свойств.

Основной причиной этого, по мнению экспертов, является то, что объем добычи воды из скважин Ессентукского месторождения постоянно увеличивается, в итоге в одних скважинах концентрация минеральных веществ повышается, в других, напротив, падает.

Кроме того, по данным Министерства РФ по делам Северного Кавказа, ежегодно растет не только объем добычи минеральной воды, но и объем продаж, который порой превышает объемы производства.

На десятки литров больше

Ессентукское месторождение минеральных вод - это семь гидродинамически связанных между собой участков: Центральный, Средне-Ессентукский, Новоблагодарненский, Бугунтинский, Западно-Быкогорский, Горный и Быкогорский. Расположены они рядом с такими курортными городами федерального значения как Ессентуки и Железноводск, сопоставимыми по своей известности в чешскими Карловыми Варами и немецким Баден-Баденом. За 2016 год регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ) посетили почти 1,4 млн туристов.

Интенсивная добыча минеральной воды на большинстве месторождений КМВ началась в 1950-1960-е годы, и каждое десятилетие объемы добычи возрастали. До 2004 года только на одном из семи участков Ессентукского месторождения - Западно-Быкогорском - разливалось ежедневно не более 68 тыс. литров "Ессентуков №4". В 2010 году этот показатель достиг 120 тыс. литров. На Новоблагодарном участке, где до 2004 года добывалось 90 тыс. литров, с 2010 и по сегодняшний день 145 тыс. литров.

"Увеличение запасов не коснулось лишь Центрального участка, скважины которого используются только в питьевых бюветах для обслуживания санаторно-курортных учреждений", - отметила эксперт госкомиссии по запасам полезных ископаемых Наталья Петрова.

Некоторые эксперты считают такое повышение объемов разливаемой ежедневно минеральной воды причиной изменения эталонного состава "Ессентуков". В частности, как рассказала ТАСС Петрова, именно из-за роста водоотбора возросло содержание минеральных веществ в одном литре "Ессентуков №4", разливаемых на Западно-Быкогорском участке, и отмечено падение минерализации на Новоблагодарном участке в скважине №46 в случае с "Ессентуками №17".

"Для сохранения статуса Ессентуков как питьевого и бальнеологического курорта федерального значения можно согласиться с мнением экспертов в области гидрогеологии, которые считают необходимым пересмотреть разрешенные объемы добычи - сократить объемы добычи до минимально возможных в целях восстановления кондиций минеральных вод или вернуться к уровням добычи минеральных вод Ессентукского месторождения, утвержденным уполномоченным органом в 1988 году, так как именно при данных условиях сохранялось стабильное качество вод месторождения", - сообщили ТАСС в пресс-службе Минкавказа России.

Новый состав и новые ГОСТы

За последние полвека при увеличении водоотбора на Ессентукском месторождении отмечаются изменения в составе минеральных вод.

"Резкий рост промышленного розлива минеральных вод в 2000 годы усугубил ситуацию, но вместо применения рациональных способов разработки месторождений, при которых не происходит резких изменений в их гидродинамике и качество минеральных вод сохраняется постоянным, недропользователи стремятся изменить кондиции без проведения каких-либо медицинских исследований и даже изменить ГОСТы. В результате для наиболее популярных в торговле минеральных вод пределы изменения качества расширяются", - рассказала ТАСС старший научный сотрудник Гидроспецгиологии, заслуженный геолог России, эксперт государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Роза Плотникова.

Например, в новом ГОСТ от 2011 года (предыдущие стандарты утверждались в 1973 и в 1988 годах) уже было прописано сокращенное содержание минеральных веществ на кубический дециметр в воде "Ессентуки №17" из скважины № 46, и тенденция понижения минерализации воды продолжается, отметила она.

На Западно-Быкогорском участке, в скважине №71, по "Ессентукам №4", минерализация наоборот выросла уже до 9,4 граммов на куб. дециметр. "Таким образом, при сохранении имеющихся тенденций, минеральная вода скважины №71 уже в 2019 году превратится из типа "Ессентуки №4" в "Ессентуки №17", - говорится в письме руководства ООО "Холод-розлив" "Союзу производителей безалкогольных напитков и минеральных вод".

"При этом параллельно была увеличена, практически в два раза, разрешенная добыча минеральных вод по всем участкам Ессентукского месторождения", - рассказали ТАСС в пресс-службе Минкавказа России.

Рост добычи и лечебные свойства

Как отмечают опрошенные ТАСС эксперты, изменение минерализации вод напрямую сказывается на их лечебных свойствах. "Ессентуки №4" отличаются от "Ессентуков №17" по химическому составу, а соответственно, и по лечебному применению. Так, "Ессентуки №17 более минерализованная вода, она относится к "кислым" водам, поэтому противопоказана для людей с повышенной кислотностью желудка.

"В Ессентукском месторождении на Новоблагодарном участке действительно стабильный тренд понижения минерализации. В кондиции ГОСТа редакции от 1988 года они не укладываются. Обратная ситуация с "Ессентуками №4" на Западно-Быкогорском участке, там растет минерализация. Но это не значит, что "Ессентуки" №4 и №17 "поменяются местами", это будет в обоих случаях какая-то другая вода", - рассказала Плотникова.

По ее словам, "если не принимать меры, то месторождения и дальше будут деградировать, пока мы вообще не утратим всю природную лечебную базу, чем и славится край, чем он и привлекает".

Проверки и смена управления

Таким образом, состав минеральных вод, добываемых на Ессентукском месторождении, требует дополнительной экспертной оценки, которая, как и проверка производителей бутилированной минеральной воды и объемов водоотбора, по мнению опрошенных ТАСС экспертов, должна быть проведена в ближайшее время.

Более того, как сообщил ТАСС первый заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, необходимо провести переоценку запасов Ессентуского и Нагутского месторождений минеральных вод и пересмотреть нормативы их ежесуточного производства. Но проверки и экспертные оценки с дальнейшим пересмотром объемов водоотбора - не единственные меры, которые должны быть предприняты для спасения легендарных брендов - "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17".

"Наличие на месторождениях минеральных вод региона Кавказских Минеральных Вод большого количества недропользователей и отсутствие необходимой координации между ними и единой, охватывающей всю территорию региона системы мониторинга состояния недр не позволяют в полной мере обеспечить контроль над добычей и рациональным использованием природных ресурсов. Считаем, что одним из возможных вариантов решения этой проблемы может стать создание единого недропользователя КМВ, на базе которого будет сконцентрирована добыча всех минеральных вод. Это позволит отслеживать по единой цепочке объем добытой из скважины минеральной вод и поставленной заводами розлива в розничные сети бутилированной минеральной воды", - считает Байсултанов.

Кроме того, сохранение лечебной базы минеральных вод для санаториев, обеспечение предприятий по розливу воды сырьем, а потребителей - доступной и качественной минеральной водой являются одними из приоритетных задач "Корпорации развития Северного Кавказа", под управлением которой находятся сегодня "Кавминкурортресурсы".

Участки и производители

Из семи участков Ессентукского месторождения брендовую минеральную воду "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" добывают только на трех. Право добывать "Ессентуки", как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства РФ по делам Северного Кавказа, сегодня имеют три недропользователя: ООО "Холод- Розлив", ООО " Ессентукский завод минеральных вод на КМВ" и АО "Кавминкурортресурсы".

Только "Ессентукским заводом минеральных вод на КМВ" добывается 145 куб. м воды в сутки - почти 145 тыс. литров - "Ессентуков №4" и "Ессентуков №17". Также, по данным ведомства, компания "Холод-Розлив" ежесуточно забирает 120 тыс. литров минеральной воды "Ессентуки №4", а "Кавминкурортресурсы" - 39,5 тыс. литров "Ессентуков №4" и 22 тыс. литров "Ессентуков №17".