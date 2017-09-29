Главные правила выбора качественного российского вина

На бутылке качественного вина дана вся исчерпывающая информация о данном напитке. Этикетка, по сути, является его паспортом: на ней указана страна и регион производства вина, сорт винограда, из которого оно сделано, часто — год урожая и срок выдержки вина. Более расплывчатая информация — например, "вино сделано из винограда, выращенного в Европе", — говорит о том, что в производстве, скорее всего, использовался балк и производитель даже не в курсе, что за виноград в его продукте.

"Сейчас многие винодельческие компании стремятся получать лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием, — рассказал ТАСС винодел Павел Швец. — Это значит, что вино как минимум на 85 процентов изготовлено из собственного винограда, а не закупленного где-то еще, производство и розлив ведутся в одном регионе".

Лицензии на производство вина с защищенным географическим указанием уже получили ведущие российские винодельческие компании, в том числе "Фанагория", "Массандра", Inkerman, Alma Valley, винодельческое хозяйство "Лефкадия".