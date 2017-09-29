Главные правила выбора качественного российского вина

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По заявлению Минсельхоза, 80% российских шампанских вин производят с применением импортного сырья. Несмотря на это винные компании сейчас не указывают страну происхождения виноматериалов, отмечая на бутылке лишь адрес розлива напитка по бутылкам.
Минсельхоз разработал законопроект, согласно которому виноделы должны будут указывать на этикетке родину винного сырья, однако Минэкономразвития выступило против проекта, опасаясь роста цен на вино из-за увеличения расходов при производстве.
Виноматериал — это дешевый спиртосодержащий полуфабрикат, который получают в результате брожения винограда и после используют для производства недорогого вина. Профессионалы называют его английским словом "балк". Купить балк в Чили, ЮАР, Испании, Молдавии и сделать из него вино гораздо дешевле и проще, чем держать собственное хозяйство и выращивать виноград.
В России десятки винодельческих предприятий не имеют собственных виноградников и занимаются только купажированием — составлением букета вина — и розливом. В результате потребитель вынужден покупать напиток фактически "вслепую". Вино, сделанное из балка, очень доступно по цене — примерно 100–200 рублей за бутылку, но вкус и качество его обычно низкие.
На бутылке качественного вина дана вся исчерпывающая информация о данном напитке. Этикетка, по сути, является его паспортом: на ней указана страна и регион производства вина, сорт винограда, из которого оно сделано, часто — год урожая и срок выдержки вина. Более расплывчатая информация — например, "вино сделано из винограда, выращенного в Европе", — говорит о том, что в производстве, скорее всего, использовался балк и производитель даже не в курсе, что за виноград в его продукте.
"Сейчас многие винодельческие компании стремятся получать лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием, — рассказал ТАСС винодел Павел Швец. — Это значит, что вино как минимум на 85 процентов изготовлено из собственного винограда, а не закупленного где-то еще, производство и розлив ведутся в одном регионе".
Лицензии на производство вина с защищенным географическим указанием уже получили ведущие российские винодельческие компании, в том числе "Фанагория", "Массандра", Inkerman, Alma Valley, винодельческое хозяйство "Лефкадия".
Главные винодельческие регионы России — это Краснодарский край, долина Дона, Крым. В каждом из них есть свои особенности, погодные условия, которые иногда способствуют, а иногда усложняют выращивание винограда.
"В Крыму бывают засухи, в Краснодарском крае и в долине Дона — сильные ветра, — объясняет ТАСС заместитель директора винодельческого хозяйства Alma Valley Игорь Сердюк. — Но и великие вина не родятся в идеальных условиях — везде есть свой фактор "икс", свои экстремальные природные условия. Тем не менее продукт получается потрясающего вкуса и качества. Поэтому говорить о том, что Европа приспособлена для виноделия, в Россия — нет, абсолютно неправильно, это какой-то комплекс неполноценности, от которого пора избавиться".
Павел Швец в свою очередь отмечает, что лучшие марочные сухие шампанские вина делают в Севастополе. Южный берег Крыма славится своими сладкими креплеными винами, а Таманский полуостров — качественными базовыми, более подходящими на каждый день.
"Многие покупатели удивляются, когда видят на ценнике к российскому вину сумму в тысячу, две, три тысячи рублей, — говорит винодел Игорь Сердюк. — Почему? Нет ни одной причины, по которой российское хорошее вино должно стоить дешевле импортного. Это большое заблуждение — думать, что раз вино французское или итальянское, значит, оно автоматически лучше. Поверьте, и во Франции, и в Италии много плохого и дешевого вина. В России есть очень достойные вина, и они никак не могут стоить дешево. Цена за бутылку качественного вина начинается от 300–500 рублей. Цена за сортовое — то есть минимум на 85 процентов сделанное из одного сорта винограда — колеблется в пределах тысячи рублей, а бутылка коллекционного вина может стоить три-четыре тысячи рублей".
Карина Салтыкова