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Мусульманский кабельный телеканал запустят в Татарстане до конца 2017 года

Общество
28 сентября, 11:34 UTC+3 БОЛГАР Татарстан/ 28, сентября. /ТАСС

Вещание будет вестись на русском и татарском языках

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БОЛГАР /Республика Татарстан/, 28 сентября. /ТАСС/. Первый в России исламский региональный кабельный телеканал "Хузур ТВ" запустят в Татарстане до конца 2017 года. Об этом сообщил в четверг журналистам муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

"Сейчас нарабатывается контент, пока через интернет [идет вещание]. В скором времени запустим [телеканал], точно до конца этого года", - сказал он в кулуарах пятого Международного форума преподавателей мусульманских образовательных организаций в Болгаре (Татарстан), добавив, что программы будут выходить на русском и татарском языках.

В первый раз идею о необходимости создания мусульманского телевидения в республике озвучил Камиль хазрат Самигуллин во время съезда мусульман региона в апреле. По его словам, "отсутствие всероссийского мусульманского телевизионного канала - это злободневная проблема". Он считает, что татарстанский медиапроект позволит популяризировать духовно-нравственные ценности и национальную культуру мусульманских народов России.

Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана реализует проект вместе с ПАО "Таттелеком". В июле "Таттелеком" вместе с ДУМ уже запустили мобильный тарифный план для мусульман "Азан", включающий в себя ряд специальных опций, таких как будильник на намаз и оповещения с поздравлениями муфтия к праздникам. Одним из первых реализованных совместных проектов ДУМ и "Таттелекома" стал телефон доверия - горячая линия для лиц, нуждающихся в консультации по религиозным вопросам, была запущена в конце июня 2017 года.

Пятый Международный форум преподавателей мусульманских образовательных организаций проходит в Болгарской исламской академии (Татарстан) 27-28 сентября. В нем принимают участие представители ДУМ республики, отечественной и зарубежной науки, общественные деятели, преподаватели и ректоры медресе - всего более 300 человек. Участники на протяжении двух дней обсуждают проблемы реализации учебной программы в мусульманских образовательных организациях.

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