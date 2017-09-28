Лукашенко инициирует встречу в Минске главы РПЦ и папы римского

Теннисистка Кузнецова чувствует себя на "ВТБ Кубке Кремля" как домаСпорт 28 сентября, 13:09
Ткачев: РФ по итогам 2017 года может побить советский рекорд по сбору зернаЭкономика и бизнес 28 сентября, 13:00
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиковАрмия и ОПК 28 сентября, 13:00
"Лукойл" вновь возглавил рейтинг 200 крупнейших частных компаний России по версии ForbesЭкономика и бизнес 28 сентября, 12:54
Дефицит бюджета Челябинской области сократился в четыре разаНовости Урала 28 сентября, 12:53
Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели 150 мирных жителей в Сирии от ударов ВКСАрмия и ОПК 28 сентября, 12:51
Власти советуют москвичам повысить дисциплину в вопросах оформления документов на парковкуМосква 28 сентября, 12:50
Путин включил учащихся техникумов в число потенциальных получателей президентских грантовОбщество 28 сентября, 12:48
"Сибкабель" освоил производство шахтного кабеля по новым требованиям РостехнадзораНовости партнеров 28 сентября, 12:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает организовать в Минске встречу патриарха Кирилла и папы римского Франциска.
Об этом он сообщил в четверг на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.
"Здесь было замечено о результативности встречи папы римского и патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе (12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась первая в истории встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей. - прим. ТАСС). Надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы Запада и Востока, Севера и Юга и всей планеты", - заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.
По его словам, если Совет епископских конференций Европы с православной церковью придут к такому пониманию, белорусы "сделают все, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители католической и православной церквей сделали эту встречу в Минске исторической". "Подумайте над этим", - сказал президент.
Совет епископских конференций Европы объединяет председателей европейских Конференций католических епископов. Совет также представляет интересы католической церкви в Европарламенте и различных еврокомиссиях. Пленарное заседание совета проводится ежегодно. На нынешнем заседании речь будет идти о проблеме пастырства молодежи и роли церкви в преодолении кризисов современной Европы.
Для участия в нем впервые на белорусскую землю одновременно прибыли почти 50 высших католических иерархов Европы.