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Лукашенко инициирует встречу в Минске главы РПЦ и папы римского

Общество
28 сентября, 11:44 UTC+3 МИНСК МИНСК 28, сентября. /ТАСС

Белорусский лидер предложил участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы подумать над этим вопросом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Александр Щербак/ТАСС

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает организовать в Минске встречу патриарха Кирилла и папы римского Франциска.

Об этом он сообщил в четверг на встрече с участниками пленарного заседания Совета епископских конференций Европы.

"Здесь было замечено о результативности встречи папы римского и патриарха Кирилла. Где-то там, далеко на Кубе (12 февраля 2016 года в аэропорту Гаваны состоялась первая в истории встреча предстоятелей Римско-католической и Русской православной церквей. - прим. ТАСС). Надо подумать, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы Запада и Востока, Севера и Юга и всей планеты", - заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.

По его словам, если Совет епископских конференций Европы с православной церковью придут к такому пониманию, белорусы "сделают все, чтобы вы, ваши руководители, наши руководители католической и православной церквей сделали эту встречу в Минске исторической". "Подумайте над этим", - сказал президент.

Совет епископских конференций Европы объединяет председателей европейских Конференций католических епископов. Совет также представляет интересы католической церкви в Европарламенте и различных еврокомиссиях. Пленарное заседание совета проводится ежегодно. На нынешнем заседании речь будет идти о проблеме пастырства молодежи и роли церкви в преодолении кризисов современной Европы.

Для участия в нем впервые на белорусскую землю одновременно прибыли почти 50 высших католических иерархов Европы.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Франциск (Папа Римский) Лукашенко, Александр Григорьевич
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