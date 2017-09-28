В Москве в четвертый раз за неделю обновлен сентябрьский максимум атмосферного давления

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московская погода установила новый, четвертый за неделю, рекорд сентября по высокому атмосферному давлению. Об этом сообщили в четверг в столичном Метеобюро.

"Ночью и рано утром на станции ВДНХ атмосферное давление достигло 767,8 мм ртутного столба. Этот показатель выше того, что был зафиксирован накануне. Таким образом, эта величина оказалась не только самой высокой для этого дня сентября, но и для всего первого осеннего месяца", - отметил представитель метеослужбы.

27 сентября атмосферное давление на станции ВДНХ достигло 767,2 мм рт. ст. С пятницы оно начнет снижаться.