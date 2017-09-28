Минздрав проводит клинические испытания пяти уникальных препаратов от онкологии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ проводит клинические исследования пяти уникальных препаратов от онкологических заболеваний. Об этом в эфире радиостанции "Вести ФМ" сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Нам предстоит сделать существенный рывок в онкофармакологии и в разработке препаратов нового поколения для лечения онкологических заболеваний, прежде всего - иммунотерапии. У нас уже разработано пять уникальных препаратов", - сказала министр, сообщив, что в августе стартовали широкомасштабные исследования препарата "Анти-PD-1", который показывает "очень хорошие результаты, превышающие эффективность зарубежных аналогов".

"Будут взяты в исследование ["Анти-PD-1"] по 300 пациентов при разных локализациях рака, по каждой из локализаций. Сейчас начинаются исследования еще четырех препаратов. Три препарата для комбинации с "Анти-PD-1", которые позволяют дополнительно активизировать либо лимфоциты, либо фаговые клетки, которые занимаются фагоцитозом для уничтожения опухлевых клеток", - сообщила она, отметив, что разрабатываются также препараты альтернативные "Aнти-PD-1".

Министр пояснила, что "Aнти-PD-1" приводит T-лимфоциты человека в состояние, когда они начинают распознавать опухлевые и метастатические клетки и уничтожать их. "Мы закончили сейчас вторую фазу клинических исследований при нескольких локализациях рака и меланомы, уже метастазирующей, на поздних стадиях", - сказала Скворцова.

Глава Минздрава добавила, что международные центры проявляют большой интерес к российскому препарату "Анти-PD-1". "При раке шейки матки будет общеевропейское исследование этого препарата", - сказала она.

"Кроме этих пяти препаратов 10 молекул [моноклональных антител] уже находятся на стадии доклинических исследований по этому же направлению, основанному на внедрении моноклональных антител", - заключила министр.