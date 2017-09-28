Международный туристический форум Visit Russia открылся в Ярославле

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ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Международный туристический форум Visit Russia собрал в Ярославле более 500 представителей туристической сферы, органов власти, экспертов из России и Белоруссии, сообщила журналистам на открытии мероприятия директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова
"Главная тема форума - подведение итогов празднования 50-летия Золотого кольца - как нам двигаться дальше, какие инициативы развивать. Еще одна часть мероприятия посвящена большой выставке событийных проектов. Актуальная тема - реконструкция как технология создания новых, конкурентноспособных туристских событий, завтра мы определим победителей в этой номинации", - сказала Рыбакова.
На площадке форума будут подписаны соглашения в сфере развития внутреннего туризма, состоятся обучающие сессии, презентации туристических проектов, мастер-классы по вопросам инвестирования в отрасль.
Тема "перезагрузки" Золотого кольца станет ключевой на форуме. 19 августа в Ярославле главы восьми городов маршрута подписали соглашение о создании Союза городов Золотого кольца, на Visit Russia будут приниматься решения по дальнейшему развитию бренда, совместной деятельности регионов в рамках союза.
Международный туристический форум Visit Russia - старейшее в России профессиональное мероприятие в сфере туризма. Форум существует с 1999 года, традиционно в нем принимают участие инвесторы, девелеперы, некоммерческие объединения в туризме, потенциальные спонсоры событий, отельеры и туроператоры.