Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный туристический форум Visit Russia открылся в Ярославле

Общество
28 сентября, 12:19 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 28, сентября. /ТАСС

В рамках форума будут подписаны соглашения в сфере развития внутреннего туризма, состоятся обучающие сессии и мастер-классы по вопросам инвестирования в отрасль

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Международный туристический форум Visit Russia собрал в Ярославле более 500 представителей туристической сферы, органов власти, экспертов из России и Белоруссии, сообщила журналистам на открытии мероприятия директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова

СПЕЦПРОЕКТ

Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту

10 репортажей о городах Золотого кольца

"Главная тема форума - подведение итогов празднования 50-летия Золотого кольца - как нам двигаться дальше, какие инициативы развивать. Еще одна часть мероприятия посвящена большой выставке событийных проектов. Актуальная тема - реконструкция как технология создания новых, конкурентноспособных туристских событий, завтра мы определим победителей в этой номинации", - сказала Рыбакова.

На площадке форума будут подписаны соглашения в сфере развития внутреннего туризма, состоятся обучающие сессии, презентации туристических проектов, мастер-классы по вопросам инвестирования в отрасль.

Тема "перезагрузки" Золотого кольца станет ключевой на форуме. 19 августа в Ярославле главы восьми городов маршрута подписали соглашение о создании Союза городов Золотого кольца, на Visit Russia будут приниматься решения по дальнейшему развитию бренда, совместной деятельности регионов в рамках союза.

Международный туристический форум Visit Russia - старейшее в России профессиональное мероприятие в сфере туризма. Форум существует с 1999 года, традиционно в нем принимают участие инвесторы, девелеперы, некоммерческие объединения в туризме, потенциальные спонсоры событий, отельеры и туроператоры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
2
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
3
Главный военный прокурор Украины опроверг информацию о диверсии на арсенале под Винницей
4
Клад найден в центре Москвы во время работ по благоустройству территории
5
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
6
МО РФ: удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Разработавшего двигатель школьника из Калининграда пригласили на стажировку ОДК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама