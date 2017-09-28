Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минпромторг поддержит персонифицированную медицину и биоклеточные технологии

Общество
28 сентября, 13:07 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 28, сентября. /ТАСС

Инструменты поддержки данных технологий будут учтены в стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ разработает отдельные инструменты поддержки для персонифицированной медицины (диагностика и лечение, основанное на индивидуальных особенностях пациента) и биоклеточных технологий. Они будут учтены в стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года. Об этом журналистам рассказал руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Алексей Алехин в рамках конференции "Лекарства России - к междисциплинарному диалогу", которая проходит в Казани в четверг.

"Мы видим тренд, что в медицине существует направление персонифицированной медицины и биоклеточных технологий. Думаю, что появится отдельный инструмент поддержки конкретно этих направлений. Они будут учтены в новой стратегии", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Алехин отметил, что стратегия развития фармацевтической отрасли до 2030 года, согласно поручению правительства РФ, должна быть принята до июня следующего года. "Это будет корректировка стратегии", - уточнил он.

Глава департамента подчеркнул, что государственная программа "Развитие фармацевтической промышленности на 2013-2020 годы" продолжает действовать.

"Механизмы и меры поддержки в ней актуальны, мы субсидируем предприятия, их затраты на разработку лекарственных средств и медицинских изделий, на организацию производства субстанций, проведение клинических исследований. Тот инструментарий, которым мы обладаем достаточно адекватен, чтобы обеспечить снижение затрат и более низкий уровень цен отечественных производителей", - заверил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турчинов обвинил в пожаре на военных складах под Винницей Генштаб ВСУ
2
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
3
Пермская абитуриентка приказом Шойгу принята в Краснодарское училище летчиков сверх плана
4
Alibaba запускает в России новую торговую интернет-площадку
5
Разведка ДНР: крупная группировка боевиков "Правого сектора" замечена в 15 км от Донецка
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Губернатор Ненецкого автономного округа ушел в отставку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама