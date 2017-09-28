Путин включил учащихся техникумов в число потенциальных получателей президентских грантов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расширил круг потенциальных получателей грантов студентам с выдающимися способностями, включив в него учащихся техникумов. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, на гранты теперь могут претендовать не только студенты вузов, но и учащиеся профессиональных образовательных организаций (техникумов, колледжей, лицеев и училищ). Отмечается, что круг получателей будет расширен уже в этом учебном году. Размер грантов составит по 20 тыс. рублей, они будут выплачиваться ежемесячно в течение срока обучения.