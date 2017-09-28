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Путин включил учащихся техникумов в число потенциальных получателей президентских грантов

Общество
28 сентября, 12:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Размер грантов составит по 20 тыс. рублей, они будут выплачиваться ежемесячно в течение срока обучения

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин расширил круг потенциальных получателей грантов студентам с выдающимися способностями, включив в него учащихся техникумов. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом, на гранты теперь могут претендовать не только студенты вузов, но и учащиеся профессиональных образовательных организаций (техникумов, колледжей, лицеев и училищ). Отмечается, что круг получателей будет расширен уже в этом учебном году. Размер грантов составит по 20 тыс. рублей, они будут выплачиваться ежемесячно в течение срока обучения.

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