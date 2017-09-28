Эксперты: турсезон в Крыму удался, несмотря на холодное лето и конкуренцию с Турцией

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Затяжная весна и прохладное начало лета, а также открытие Турции для российских туристов привели к некоторому снижению туристического потока в Крым в 2017 году, однако сезон состоялся, причем, на некоторых туристических объектах даже отмечали увеличение числа отдыхающих, считают эксперты отрасли.

"Сезон был не самым простым, потому что начался он в прямом смысле холодно. <…> Май, июнь и, считайте, половина июля выпали, и не зря туроператоры РФ говорили о том, что падение продаж на 30% в Крыму. Но, тем не менее, сезон состоялся", - сказал зампредседателя комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты Республики Крым Вячеслав Мартынов журналистам в Москве.

Другим фактором, который повлиял на турпоток в Крым, стало открытие для россиян Турции. "Сказалось то, что открыли курорты в Турции, в ряде других стран", - отметила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Снижение на уровне погрешности

Накануне в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что с начала года республику посетили более 4,5 млн туристов, что несколько ниже, чем годом ранее. Мартынов подчеркнул, что это незначительное снижение.

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По его словам, разница составляет всего 4% с предыдущим годом, "и, по сути, вообще возможен уровень погрешности". "Это говорит о том, что сезон был удачным, было много людей. И самое приятное для Крыма, что около 1 млрд рублей налогов мы уже собрали в бюджет [от туристической отрасли]", - сообщил он.

Как отметила член общественного совета при министерстве курортов и туризма Республики Крым Наталья Пархоменко, снижение турпотока затронуло не все туристические объекты. По ее словам, в Крыму доступны различные виды отдыха на любой бюджет, и на некоторые направления туризма холодная погода не повлияла.

"Сезон состоялся. <…> У многих сезон был даже лучше, чем в прошлом году. Сейчас многие объекты выходят на работу круглогодичную", - сказала Пархоменко.

Крым в 2016 году принял 5,6 млн туристов, что на 1 млн больше, чем в 2015 году. Сообщалось, что в 2017 году власти рассчитывают сохранить турпоток в республику на уровне прошлого года.