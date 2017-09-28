Психолог назвала насилием действия учительницы, написавшей "дурак" на лбу ребенка

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Публичное унижение ребенка - такое же насилие, как удар ремнем. Такое мнение в четверг высказала директор Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких, комментируя ситуацию в петербургской школе, где учительница написала "дурак" на лбу ученика.

"Учительница нанесла травму, которая оказывает негативное влияние на личностное развитие ребенка. Родители считают, что насилие - это когда палкой по голове или ремнем, на самом деле, к категории насилия относится публичное унижение, различные речевые атаки, - сказала Безруких. - Собственно, все то, что сделала эта учительница. Она вначале детей отчитывала, кричала, а потом публично ребенка унизила".

Эксперт подчеркнула, что педагог нанес травму всем детям в классе.

"Униженный ребенок, ребенок, живущий в ситуации страха, это агрессивный в будущем человек с контролируемым выплеском эмоций. К сожалению, мы это в подростковом возрасте видим, считаем, что здесь влияние компьютера, игр, плохих "чужих дядей". На самом деле, взрослые из ближнего окружения делают таким ребенка своими руками", - отметила Безруких.

Однако самое удивительное в этой истории, по мнению эксперта, реакция родителей, которые требуют возвращения в школу этой учительницы. "Это беда, и это полное безумие, потому что это говорит о том, что мы принимаем публичное унижение и насилие ребенка как норму. Получается, для родителей такие меры приемлемы, и они также относятся к своим детям дома. Это ужасно", - считает директор института.

Ранее в петербургских СМИ появились сообщения о том, что учительница начальных классов 684-й школы Московского района Петербурга написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика за то, что он с одноклассниками разрисовывал себе руки фломастерами. В настоящий момент Генпрокуратура города проводит соответствующую проверку.