Михалков: слухи о создании барбершопа вызвал шуточный ролик

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков назвал шуткой появившийся в сети ролик, который вызвал волну слухов о том, что он открывает собственный барбершоп, сообщили ТАСС в четверг в его пресс-службе.

"За последние годы столько было обо мне слухов и домыслов: и что я якобы владею бриллиантовыми заводами, что я за счет государства запускаю сеть общепита и Бог знает, что еще, а теперь еще и барбершоп открываю", - отметил режиссер.

"А барбершоп "Le Barbier de Siberie" - lebarbier.ru - это шутка, фантазия, которую мы придумали вместе с учениками моей актерско-режиссерской академии", - пояснил Михалков. По словам режиссера, это "изящный эксперимент, который показывает, как легко можно погрузить зрителя в вымышленный мир".

"Точно так же легко погрузить читателя в вымышленный мир моих многочисленных бизнесов, которых в реальности не существует", - добавил Михалков.

"А если говорить серьезно, то академия, о создании которой я мечтал больше 15 лет, - это очень важная часть моей жизни, я получаю огромное удовольствие от работы с моими студентами, проходя с ними уникальный, интересный творческий путь", - сказал режиссер. Михалков рад, что "академия развивается, набирает обороты с каждым годом".

"Вы только вдумайтесь - в этом году из 216 человек, поступавших в академию, поступили 19 - и из этого можно сделать все выводы - и про то, какой интерес испытывают молодые актеры к обучению в академии и как ответственно мы подходим к отбору", - сказал режиссер, призвав всех приходить учиться в академию.