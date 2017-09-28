В Петербурге уволили учительницу, написавшую слово "дурак" на лбу ученика

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Учительница одной из школ Петербурга, написавшая слово "дурак" на лбу ученика, была уволена. Об этом ТАСС сообщили в четверг в администрации Московского района, на территории которого расположено образовательное учреждение.

"Учительница уволена за однократное грубое нарушение. Вчера у нее был последний рабочий день, но уроки у детей она не вела с начала проведения проверки", - сообщила собеседница агентства со ссылкой на информацию от директора школы. Решение было принято по итогам служебной проверки, в ходе которой подтвердился факт появления надписи.

Как ранее сообщала представитель прокуратуры города Юлиана Алексеева, проводится проверка по обращению родителей второклассника, на лбу которого учительница якобы написала слово "дурак".

В местных СМИ ранее появились сообщения о том, что учительница начальных классов 684-й школы Московского района Петербурга написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика за то, что он с одноклассниками разрисовывал себе руки фломастерами.