Общественники проведут перепись среди коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президиум Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока принял решение провести перепись и сформировать собственный реестр с данными представителей этих народов, сообщили в четверг в информационном центре ассоциации.

Ранее сообщалось, что в начале 2017 года Федеральное агентство по делам национальностей подготовило законопроект, предполагающий создание реестра коренных малочисленных народов РФ. В него будут включены граждане, которые "проживают в местах традиционного проживания, осуществляют традиционную хозяйственную деятельность и ведут традиционный образ жизни". Планируется, что реестр облегчит получение представителями коренных малочисленных народов преференций, связанных с пользованием землей и промыслами.

"Формирование подобной базы данных даже с принятием законопроекта будет так или иначе основываться на личных данных граждан и общественных организаций. Мы возьмем и перепишем себя сами. Это наша общественная инициатива", - цитирует президента ассоциации Григория Ледкова информационный центр.

Предполагается, что организованная ассоциацией перепись будет проходить в добровольном порядке и начнется с Северо-Западного федерального округа. Проект будет реализован в рамках общественной программы "Коренные - 2021", которая была принята на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в марте 2017 года, говорится в сообщении.