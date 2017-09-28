"Единая Россия" в 2018 году проведет в Москве первый форум "серебряных волонтеров"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Старшее поколение" проведет в 2018 году в Москве первый всероссийский форум "серебряных волонтеров" - активных граждан старше 50 лет. Об этом сообщила в четверг пресс-служба единороссов со ссылкой на координатора проекта, вице-спикера Совета Федерации Галину Карелову, которая приняла участие в партийном селекторном совещании по проблеме развития волонтерского движения в субъектах РФ в преддверии отмечаемого 1 октября Дня пожилого человека.

"Партийный проект "Единой России" "Старшее поколение" проведет в Москве в 2018 году первый всероссийский форум "серебряных волонтеров". Итогом форума должны стать конструктивные предложения по развитию и поддержке "серебряного волонтерства", - цитирует Карелову пресс- служба партии. В рамках такого форума, по мнению сенатора, можно организовать выставку проектов и работ таких активистов.

"Важно не заорганизовать эту работу, а помочь развитию инициатив пожилых людей, содействуя их проявлению и реализации... "Единая Россия" должна сделать все, чтобы об их опыте узнала вся страна", - уверена координатор партпроекта.

По мнению Галины Кареловой, чьи слова приводит пресс-служба, сегодня можно говорить о "серебряном волонтерстве" как "об одном из плодотворных направлений и проекта "Старшее поколение", и добровольческого движения, благодаря которому возникают и развиваются новые и всегда востребованные его виды".

По данным Кареловой, уже в 72 регионах России действуют команды "серебряных волонтеров". Например, в Иркутской области они создали Службу милосердия, в Белгороде при поддержке управления социальной защиты работает добровольческое агентство "55+": около 150 человек помогают маломобильным гражданам в уборке квартир и мелком ремонте, покупках, читают вслух, приводят в порядок подъезды жилых домов. В Пермском крае в рамках проекта "Дворовые каникулы" "серебряные волонтеры" занимаются с детьми, знакомя их с историей родного края, разными профессиями, занимаются вместе с жителями благоустройством территории.

В свою очередь председатель общественного совета партпроекта, председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов пояснил, что в рамках проекта "Старшее поколение" "серебряным волонтерам" оказывается методическая помощь, создается единая система обучения, организуется обмен опытом. Он также проинформировал, что планируется создать специальный информационный ресурс по обмену опытом и распространению лучших волонтерских практик, уточнили в пресс-службе "Единой России".

Партпроекты "Единой России"

"Единая Россия" в общей сложности реализует 26 партийных проектов.

Проект "Старшее поколение", реализация которого рассчитана с 2017 по 2022 год, направлен на повышение качества жизни и благополучия пожилых людей. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения.