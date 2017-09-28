В научной конференции для среднего медперсонала в Пензе участвуют 300 медсестер

ПЕНЗА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 300 представителей здравоохранения из 84 регионов России приехали в Пензу, чтобы принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии в деятельности специалистов со средним медицинским образованием в оказании первичной медико-санитарной помощи". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Пензенская область принимает такой масштабный форум медицинского сообщества впервые. Мероприятие собрало 300 представителей 84 регионов РФ. Среди вопросов, заявленных к обсуждению - развитие сестринского дела, подготовка кадров, выработка профессиональных компетенций, внедрение новых технологий, система наставничества", говорится в сообщении пресс-службы.

Форум открылся в четверг, 28 сентября, в Пензенской областной библиотеке имени Лермонтова. "Такие встречи помогают обменяться опытом, обсудить наработки, определить эффективные методы помощи и лечения", - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, открывая мероприятие. Конференция проходит под патронажем Министерства здравоохранения РФ. В ней принимает участие замдиректора департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева.

Она оценила работу региона над двумя федеральными проектами: "Бережливая поликлиника" и "Внедрение должности клинической медсестры в работу стационаров". Участники конференции также изучат наработки Пензенской области в реорганизации работы регистратуры поликлиник, потоков пациентов и работы первичного звена поликлиник.