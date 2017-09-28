ОП: новая ФЦП предполагает дальнейшее развитие туристских кластеров в Крыму

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Концепция новой федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию туризма в России на 2019-2025 годы предусматривает дальнейшее развитие туристских кластеров в Крыму. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина на пресс-конференции, посвященной итогам летнего сезона в Крыму.

"Сейчас разрабатывается новая программа развития внутреннего и въездного туризма - уже на 2019-2025 годы. Там задача сделать, чтобы 5% ВВП были именно доходы от туризма, и, конечно, также подразумевается развитие кластеров туристских в Крыму", - сказала она. В настоящее время действует ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации", рассчитанная на 2011-2018 годы.

На данный момент в Крыму существуют пять туристских кластеров - в Коктебеле, Евпатории, Саки, в Черноморском районе и на озере Чокрак. Замглавы комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты Республики Крым Вячеслав Мартынов отметил на пресс-конференции, что для создания кластеров специально были выбраны отстающие районы полуострова.

"До 2020 года на эти кластеры должны выделить из федерального бюджета порядка 22 млрд рублей. Такие места как Коктебель, Саки, Черноморский район всегда оставались без внимания, поэтому было решено именно в эти регионы вложить дополнительные средства", - сказал он.

Мартынов считает, что развитие кластеров поможет привлечь частных инвесторов, чье участие необходимо для полноценной реализации программы. "Цель этих кластеров заключается в создании комфортной инфраструктуры для того, чтобы инвестор заходил не, условно, на голое поле, а приходил на объект, где уже есть дороги, уже проведены сети, и мог спокойно построить там свой объект", - сказал он.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал в этом году поручение разработать проект концепции ФЦП, предусматривающей реализацию с 2019 года мероприятий по созданию туристических кластеров, приоритетных проектов в сфере туризма, продвижению российского туристского продукта на внутреннем и международном рынках, повышению качества туристских услуг. Для разработки концепции в Минкультуры России создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли также представители Ростуризма, Минэкономразвития, Минфина, регионов РФ.