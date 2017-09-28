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В Роспотребнадзор поступило около 30 жалоб от пассажиров "ВИМ-Авиа"

Общество
28 сентября, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

В пресс-службе ведомства сообщили, что по указанным обращениям готовятся материалы для возбуждения административного дела

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор разместил около 30 клиентов "ВИМ-Авиа" в санитарно-карантинном пункте аэропорта Домодедово. Все они написали обращения в территориальный орган ведомства по Московской области в связи с нарушением прав потребителей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе федерального ведомства.

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"В настоящее время по указанным обращениям готовятся материалы для возбуждения административного дела. Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультативную помощь в составлении претензий и исковых заявлений", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент около 30 человек, обратившихся в Роспотребнадзор, размещены в санитарно-карантинном пункте в аэропорту Домодедово. "Специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора приютили более 30 человек в аэропорту Домодедово, ожидающих вылета рейсами авиакомпании "ВИМ-Авиа"... Для граждан организован питьевой режим, питание, возможность отдохнуть в санитарно-карантинном пункте. К сожалению, авиаперевозчик не обеспечил людей самым необходимым", - сообщили в ведомстве.

Работа специалистов пункта при этом продолжается в штатном режиме, они "досматривают рисковые рейсы из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой".

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