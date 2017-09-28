Никифоров не исключает блокировку Telegram в случае неисполнения законодательства РФ

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил,что блокировка мессенджера Telegram возможна в случае неисполнения его владельцем законодательства РФ.

"В конечном итоге блокировка, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать и исполнять те или иные нормы закона, в конечном итоге попадут под блокировку", - сказал он в среду журналистам.