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Никифоров не исключает блокировку Telegram в случае неисполнения законодательства РФ

Общество
28 сентября, 17:03 UTC+3

Глава Минкомсвязи отметил, что "компании, которые не будут сотрудничать и исполнять те или иные нормы закона, в конечном итоге попадут под блокировку"

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Материал из 1 страницы
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров

© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил,что блокировка мессенджера Telegram возможна в случае неисполнения его владельцем законодательства РФ.

"В конечном итоге блокировка, конечно, возможна. Те компании, которые не будут сотрудничать и исполнять те или иные нормы закона, в конечном итоге попадут под блокировку", - сказал он в среду журналистам.

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