Минкомсвязь обсуждает с операторами блокировку звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минкомсвязь обсуждает с операторами связи возможности блокировки звонков "телефонных террористов" при подмене номера. Об этом сообщил в среду журналистам глава ведомства Николай Никифоров.

"Мы одновременно с операторами связи думаем о том, как техническими мерами предусмотреть запрет установления связи в случае, если есть подозрение, что происходит так называемая подмена номера. Потому что в основном в данных случаях ["телефонного терроризма"] мы имеем дело с многоступенчатой системой, которую используют данные преступники", - сказал он.