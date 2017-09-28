Избившая ребенка на уроке в Рязанской области учительница уволилась из школы

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Учительница математики из Истьинской средней школы Старожиловского района Рязанской области написала заявление об увольнении после появления в интернете видео, на котором она бьет на уроке ученика седьмого класса. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования и молодежной политики региона.
"Учитель уже написал заявление об увольнении. Педагог работал в школе год, преподавал математику. Сам инцидент произошел 27 сентября", - говорится в сообщении.
На сайте Минобразования региона сообщается, по поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова министерство проводит проверку обстоятельств инцидента. Известно, что пострадавший имеет проблемы с поведением в школе.
Как сообщалось ранее, следственные органы начали доследственную проверку после появления в интернете видео, на котором учительница Истьинской средней школы в ходе конфликта с учеником бьет его книгой и рукой по голове, по результатам проверки будет дана объективная правовая оценка действиям учителя и принято процессуальное решение.