Памфилова заверила, что учитывает вопросы безопасности при внедрении видеонаблюдения

"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой постСпорт 28 сентября, 18:53
Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организациюСпорт 28 сентября, 18:45
Нанопластик может нарушить работу мозга рыбСоциальная ответственность 28 сентября, 18:44
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в ОберстдорфеСпорт 28 сентября, 18:36
Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожаяСоциальная ответственность 28 сентября, 18:36
Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоуОбщество 28 сентября, 18:26
Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажуСоциальная ответственность 28 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила участников круглого стола по совершенствованию избирательного законодательства в том, что учитывает вопросы безопасности при внедрении видеонаблюдения за выборами.
"Конечно, вопросы общественной, государственной, национальной безопасности - у нас все это учитывается", - сказала она. "Мы камеры ставим не потому, что там все лица разглядываем... они не для разглядывания лиц, а [для того, чтобы контролировать,] как проходит процесс голосования", - подчеркнула Памфилова, потребовав "камеры ставить так, чтобы они не задевали эти чувства избирателей, а были нацелены именно на процесс: урна, кабинка".
Кроме того, глава ЦИК сообщила, что технические решения согласовываются с соответствующими службами. "Любое решение, которое мы принимаем, мы, конечно, со всеми службами [согласовываем]. У нас и Ростехнадзор, и Министерство связи, и Роскомнадзор, и все службы, которые должны заниматься в рамках своей компетенции... Мы во взаимодействии с ними движемся", - указала она.
В ходе круглого стола его участники неоднократно высказывали опасения в том, что видеонаблюдение за выборами может повлечь распространение персональных данных и нарушить права граждан. Памфилова ранее заявила, что в ходе президентской избирательной кампании видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах, где итоги голосования вводят в систему ГАС "Выборы".