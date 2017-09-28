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Памфилова заверила, что учитывает вопросы безопасности при внедрении видеонаблюдения

Общество
28 сентября, 17:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Председатель ЦИК также потребовала ставить устройства для наблюдения так, чтобы они "были нацелены на процесс: урна, кабинка"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заверила участников круглого стола по совершенствованию избирательного законодательства в том, что учитывает вопросы безопасности при внедрении видеонаблюдения за выборами.

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"Конечно, вопросы общественной, государственной, национальной безопасности - у нас все это учитывается", - сказала она. "Мы камеры ставим не потому, что там все лица разглядываем... они не для разглядывания лиц, а [для того, чтобы контролировать,] как проходит процесс голосования", - подчеркнула Памфилова, потребовав "камеры ставить так, чтобы они не задевали эти чувства избирателей, а были нацелены именно на процесс: урна, кабинка".

Кроме того, глава ЦИК сообщила, что технические решения согласовываются с соответствующими службами. "Любое решение, которое мы принимаем, мы, конечно, со всеми службами [согласовываем]. У нас и Ростехнадзор, и Министерство связи, и Роскомнадзор, и все службы, которые должны заниматься в рамках своей компетенции... Мы во взаимодействии с ними движемся", - указала она.

В ходе круглого стола его участники неоднократно высказывали опасения в том, что видеонаблюдение за выборами может повлечь распространение персональных данных и нарушить права граждан. Памфилова ранее заявила, что в ходе президентской избирательной кампании видеонаблюдение будет вестись в территориальных избиркомах, где итоги голосования вводят в систему ГАС "Выборы".

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Памфилова, Элла Александровна
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