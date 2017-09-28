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Первая паралимпиада по профессиональному мастерству среди студентов открылась в Оренбурге

Общество
28 сентября, 18:57 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 28, сентября. /ТАСС

В рамках соревнований предусмотрены ярмарки вакансий, психологические тренинги и презентация центров развития дистанционного образования для детей-инвалидов

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ОРЕНБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Первая в регионе студенческая паралимпиада по профессиональному мастерству "Абилимпикс" стартовала в четверг в Оренбурге, сообщает корреспондент ТАСС. Соревнования будут идти до 30 сентября.

"Сегодня на людей с теми или иными недостатками все реже смотрят как на беспомощных и ограниченных. И вы своим оптимизмом, большим упорством и личным трудом прекрасно демонстрируете, что путь к успеху для целеустремленных открыт даже в самой непростой ситуации", - обратился на церемонии открытия к участникам соревнований министр образования Оренбургской области Вячеслав Лабузов.

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Соревнования пройдут по пяти компетенциям, 27 студентов будут соревноваться в портновском мастерстве, ремонте и обслуживании автомобилей, поварском деле, кондитерском деле, документационном обеспечении управления и архивоведения. В программе чемпионата предусмотрены ярмарки вакансий и психологические тренинги, презентация центров развития дистанционного образования для детей-инвалидов, выставка технического и прикладного творчества, круглый стол по решению проблемы трудоустройства людей с инвалидностью.

"Абилимпикс" - олимпиады по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей"). Движение возникло в Японии в 1971 году, в 1972 году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.

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