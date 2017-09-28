Минздрав РФ сообщил об увеличении подушевого норматива в 2018 году

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Подушевой норматив в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличится почти до 11 тыс. рублей, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с членами комитета Госдумы по охране здоровья.
"На субвенции регионам будет выделено 1,870 трлн рублей. Прирост составил 21,7% <…> Это позволяет выполнить указы президента по заработной плате и перейти с 1 января 2018 года на 200% по целевым <…> для врачей и 100% для среднего медицинского персонала", - сказала Скворцова.
Кроме того, по словам министра, бюджет позволит увеличить все основные расходы на медикаменты, расходные материалы, питание и коммунальные платежи "на индекс потребительских цен - на 4%".
"Данная субвенция позволит повысить подушевой норматив на 2018 год. В 2018 году подушевой норматив составит 10 тыс. 812,7 рублей", - уточнила глава Минздрава РФ.