Более 40 человек получили госнаграды и благодарности в честь 25-летия образования КЧР

ЧЕРКЕССК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии (КЧР) Рашид Темрезов вручил в четверг, накануне празднования 25-летия образования республики, награды и благодарности более чем 40 жителям региона, которые внесли вклад в развитие КЧР и добились высоких результатов в различных областях, передает корреспондент ТАСС.

"Вы являетесь гордостью нашей республики. Благодарю за труд, за ответственное отношение к своему делу, за вклад, который вы внесли и продолжаете вносить в развитие нашей с вами малой родины", - сказал Темрезов на церемонии награждения, прошедшей во Дворце культуры Черкесска.

Он отметил, что в настоящее время идет активное социально-экономическое развитие КЧР, строятся новые дороги, школы, больницы, предприятия, развиваются курорты и населенные пункты республики, и эта работа будет продолжена. "Динамичное развитие региона, межконфессиональное и межнациональное согласие обусловлены мудростью и трудом проживающих в Карачаево-Черкесии людей", - подчеркнул он.

Сообщается, что заведующая кафедрой журналистики Карачаево-Черкесского университета Мариза Чотчаева получила звание "Заслуженный работник высшей школы", звания "Заслуженный журналист Карачаево-Черкесской Республики" удостоен руководитель отдела документальных и специальных проектов редакции телеканала Совета Федерации "Вместе РФ" Владимир Шахбаз-Нестеров. Всего почетные звания Карачаево-Черкесской Республики получили 44 человека, добившихся высоких результатов в различных областях.

Благодарностью главы Минкавказа РФ за существенный вклад в развитие Северо-Кавказского федерального округа отмечен гендиректор Хабезского гипсового завода Олег Аргунов. За создание логотипа празднования 25-летия образования Карачаево-Черкесии благодарность главы республики получила студентка Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии Алимат Байтокова.

Карачаево-Черкесская автономная область была создана в 1922 году постановлением ВЦИК РСФСР в составе Ставропольского края, в 1991 году ее преобразовали в Карачаево-Черкесскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР. Нынешнее название регион получил в декабре 1992 года. Карачаево-Черкесия является одним из самых многонациональных регионов России, в республике проживает около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - считаются субъектообразующими.