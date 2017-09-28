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Полтавченко: Исаакиевский собор необходимо передать РПЦ

Общество
28 сентября, 18:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что официальное обращение от церкви о передаче музея пока не поступило

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказался за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

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"Я считаю, что главный собор России должен быть передан Русской православной церкви [РПЦ]… Если будем передавать, оформим... в безвозмездное пользование… Когда это будет, я не готов сказать", - отметил Полтавченко в интервью "Новой газете", опубликованном в четверг.

Губернатор добавил, что официальное обращение от РПЦ о передаче Исаакия пока не поступило.

Передача собора РПЦ

Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 2 июня губернатор Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении РПЦ, но оно пока не поступало.

Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.

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