Полтавченко: Исаакиевский собор необходимо передать РПЦ

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко высказался за передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.
"Я считаю, что главный собор России должен быть передан Русской православной церкви [РПЦ]… Если будем передавать, оформим... в безвозмездное пользование… Когда это будет, я не готов сказать", - отметил Полтавченко в интервью "Новой газете", опубликованном в четверг.
Губернатор добавил, что официальное обращение от РПЦ о передаче Исаакия пока не поступило.
Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". 2 июня губернатор Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении РПЦ, но оно пока не поступало.
Здание Исаакиевского собора возведено по проекту архитектора Огюста Монферрана и открыто в 1858 году. Исаакий стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения. Комплекс музея-памятника "Исаакиевский собор" в настоящее время включает два знаменитых петербургских собора - Исаакий и храм Воскресения Христова (Спас на крови).
Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2016 году музейный комплекс Исаакия посетили около 3,9 млн российских и зарубежных туристов.