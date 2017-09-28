Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Телеведущий Андрей Малахов считает, что в будущем на телевидении исчезнет жанр неполитического ток-шоу.

Об этом он заявил в четверг на конференции "Медиабизнес", организованной газетой "Ведомости".

"Ток-шоу, если это не политическая история в том виде, в котором мы говорим сейчас, я думаю его не будет", - сказал он. - Ток-шоу должно перейти в разряд документалистики. Как один из скажем так родоначальников этого жанра...я кончиками пальцев чувствую, что время его заканчивается".

При этом Малахов полагает, что перспективным на российском ТВ является жанр реалити-шоу. "Я прогнозирую расцвет реалити-шоу, которые, как мне кажется, не получили своего достойного места на всем телевидении у нас. Это будут какие-то ниши для реалити-шоу, с которыми будет интересно работать", - добавил он.

Переход на "Россия 1"

Говоря о самом сложном моменте при переходе с Первого канала на "Россия 1", Малахов отметил, что вызовом стало объединение редакторских команд.

"Пришлось объединить две команды, которая пришла со мной и которая уже работала на проекте ("Прямой эфир"), - поделился он. - Все с амбициями, все делали неплохой продукт. Моя задача была помирить и "поженить" все эти команды, чтобы они работали комфортно".

Секрет популярности

Кроме того, телеведущий обратил внимание на то, что для сохранения популярности медиаперсонам необходимо присутствовать с соцсетях.

"Нужно заводить Youtube канал, нужно быть активным в Instagram и нужно, как я понимаю, впрыгнуть в последний вагон и завести Telegram", - заметил Малахов.

"Если ты хочешь оставаться брендом и человеком, который хочет достучаться до аудитории, которой некогда смотреть телевизор, у которой нет времени... Надо быть доступным на уровне гаджета", - подчеркнул он.