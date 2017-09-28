ФСИН инициировала изменения в регламент выдачи памперсов детям осужденных женщин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России инициировала изменения в порядок выдачи памперсов детям осужденных или находящихся под стражей женщин. Об этом сообщил ТАСС начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Александр Приклонский.

На проблему с выдачей памперсов наиболее часто жалуются женщины-заключенные. В приказе от 2013 года об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и содержащихся в СИЗО женщин с новорожденными детьми предусмотрена выдача 30 марлевых или тканевых подгузников на ребенка на года, хотя и предусмотрена возможность их замены одноразовыми подгузниками. О проблеме неоднократно говорили правозащитники. 6 сентября при посещении женского следственного изолятора номер 6 в Москве уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова также призвала изменить норму, выслушав жалобы женщин о том, что администрация СИЗО выделяет для их детей в сутки лишь по два подгузника.

В интервью ТАСС Александр Приклонский заверил, что проблемы с обеспечением памперсами нет. "Директор службы перед нами поставил задачу исключить какие-либо случаи необеспечения детишек в домах ребенка или детей, которые находятся с мамами в следственных изоляторах, одноразовыми памперсами. Было дано указание начальникам территориальных органов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечивать памперсами по потребности, в том числе иметь их запас. Могу сказать, что на момент этого письма, например, только в доме ребенка в Краснодарском крае было в запасе 1750 памперсов и аналогичная ситуация была в других домах ребенка", - отметил он.

"Проблема заключается в том, что сложно регламентировать - одному ребенку нужно менять памперсы 15 раз в сутки, другому - три раза. Поэтому мы инициировали подготовку изменений в приказ по увеличению стандарта выдачи памперсов. Чтобы в среднем было, например, суточное обеспечение четырьмя памперсами", - пояснил Приклонский. По его словам, проект изменений проходит согласование и ФСИН изучает среднюю потребность в памперсах для установления норматива.

"Но уверяю, проблем с обеспечением памперсами детей в домах ребенка нет и не будет. Использование памперсов было разрешено как только они появились на рынке в России. Никто уже не использует марлевые подгузники", - добавил Приклонский. По его словам, для того чтобы исключить любую возможность дефицита, руководство ФСИН дало указание приобретать в случае необходимости памперсы сверх нормы за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений ФСИН.

В настоящее время в 13 домах ребенка при женских колониях воспитываются 550 детей в возрасте до трех лет, не считая детей того же возраста, находящихся в мамами в СИЗО. Только в течение 2016 года в российских СИЗО содержались 733 беременных женщин.