ФСИН инициировала изменения в регламент выдачи памперсов детям осужденных женщин

"Аэрофлот" может профинансировать работу "ВИМ-Авиа" с последующей компенсациейЭкономика и бизнес 28 сентября, 18:56
Нехватка идей мешает ускорить развитие экономики СШАСоциальная ответственность 28 сентября, 18:54
СМИ: президент ФК "Барселона" Бертомеу сохранил свой постСпорт 28 сентября, 18:53
Конгресс УЕФА рассмотрит заявку Футбольной ассоциации Джерси о вступлении в организациюСпорт 28 сентября, 18:45
Нанопластик может нарушить работу мозга рыбСоциальная ответственность 28 сентября, 18:44
Фигуристы Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на турнире в ОберстдорфеСпорт 28 сентября, 18:36
Американские фермеры обвинили биотехнологические компании в гибели части урожаяСоциальная ответственность 28 сентября, 18:36
Малахов прогнозирует исчезновение жанра неполитического ток-шоуОбщество 28 сентября, 18:26
Карманный датчик загрязнения воздуха поступил в продажуСоциальная ответственность 28 сентября, 18:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России инициировала изменения в порядок выдачи памперсов детям осужденных или находящихся под стражей женщин. Об этом сообщил ТАСС начальник Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН Александр Приклонский.
На проблему с выдачей памперсов наиболее часто жалуются женщины-заключенные. В приказе от 2013 года об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы и содержащихся в СИЗО женщин с новорожденными детьми предусмотрена выдача 30 марлевых или тканевых подгузников на ребенка на года, хотя и предусмотрена возможность их замены одноразовыми подгузниками. О проблеме неоднократно говорили правозащитники. 6 сентября при посещении женского следственного изолятора номер 6 в Москве уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова также призвала изменить норму, выслушав жалобы женщин о том, что администрация СИЗО выделяет для их детей в сутки лишь по два подгузника.
В интервью ТАСС Александр Приклонский заверил, что проблемы с обеспечением памперсами нет. "Директор службы перед нами поставил задачу исключить какие-либо случаи необеспечения детишек в домах ребенка или детей, которые находятся с мамами в следственных изоляторах, одноразовыми памперсами. Было дано указание начальникам территориальных органов взять этот вопрос на личный контроль и обеспечивать памперсами по потребности, в том числе иметь их запас. Могу сказать, что на момент этого письма, например, только в доме ребенка в Краснодарском крае было в запасе 1750 памперсов и аналогичная ситуация была в других домах ребенка", - отметил он.
"Проблема заключается в том, что сложно регламентировать - одному ребенку нужно менять памперсы 15 раз в сутки, другому - три раза. Поэтому мы инициировали подготовку изменений в приказ по увеличению стандарта выдачи памперсов. Чтобы в среднем было, например, суточное обеспечение четырьмя памперсами", - пояснил Приклонский. По его словам, проект изменений проходит согласование и ФСИН изучает среднюю потребность в памперсах для установления норматива.
"Но уверяю, проблем с обеспечением памперсами детей в домах ребенка нет и не будет. Использование памперсов было разрешено как только они появились на рынке в России. Никто уже не использует марлевые подгузники", - добавил Приклонский. По его словам, для того чтобы исключить любую возможность дефицита, руководство ФСИН дало указание приобретать в случае необходимости памперсы сверх нормы за счет средств от приносящей доход деятельности учреждений ФСИН.
В настоящее время в 13 домах ребенка при женских колониях воспитываются 550 детей в возрасте до трех лет, не считая детей того же возраста, находящихся в мамами в СИЗО. Только в течение 2016 года в российских СИЗО содержались 733 беременных женщин.